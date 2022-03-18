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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Блинкен о переговорах Украины и России: Похоже, Путин не намерен останавливаться в своей агрессии

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Блинкен: Необходимо, чтобы все стороны участвовали в дипломатических усилиях с искренними намерениями
Блинкен: Необходимо, чтобы все стороны участвовали в дипломатических усилиях с искренними намерениями 
Фото: EPA

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Россия пока не демонстрирует готовности закончить войну в Украине путем переговоров. Об этом он заявил 17 марта на пресс-конференции, которую транслировал "Голос Америки".

"С одной стороны, мы приветствуем Украину за то, что она продолжает эти [дипломатические] усилия, подвергаясь нападению каждый день, с другой стороны, я не вижу, чтобы с российской стороны наблюдалось серьезное желание, серьезные усилия положить конец тому, что происходит, дипломатическим путем", – сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что США поддерживают усилия Украины по деэскалации ситуации путем дипломатии и объявления о прекращении огня, и поблагодарил Францию, Израиль и Турцию за участие в переговорном процессе.

"Но, повторюсь, с моей точки зрения, необходимо, чтобы все стороны участвовали в дипломатических усилиях с искренними намерениями. Похоже, что президент [РФ Владимир] Путин не намерен останавливаться в своей агрессии, что он решил двигаться в противоположном направлении... Хотелось бы, чтобы Россия предприняла значимые усилия и остановила насилие против Украины и приступила к серьезным переговорам", – сказал Блинкен.

Если же этого не произойдет, то США "продолжат работать с Украиной и оказывать давление на Россию", подчеркнул дипломат.  

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

Контекст:

С конца февраля Украина и Россия проводят переговоры об окончании войны. Уже состоялись три очных раунда, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате. "Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявил советник руководителя Офиса президента, член украинской делегации на переговорах c РФ Михаил Подоляк Подоляк.

Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.

16 марта американская газета Financial Times опубликовала якобы мирный план, который разрабатывают делегации России и Украины. Согласно информации, которую издание получило из трех источников, план состоит из 15 пунктов и предполагает отказ Украины от членства в НАТО, а также обещание не размещать иностранные военные базы или вооружение на территории страны. При этом Украина сохранит свои Вооруженные силы. В обмен в Киеве якобы рассчитывают на защиту со стороны союзников, таких как США, Великобритания и Турция.

Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что на переговорах "есть конкретные абсолютно формулировки", которые, по его мнению, "близки к согласованию".

Содержание плана раскритиковала часть украинских политиков и журналистов. После этого Подоляк заявил, что опубликованный в СМИ предварительный мирный план отображает только российские требования.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал приоритеты Украины на переговорах: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, переговоры, Энтони Блинкен, российская агрессия, война России против Украины
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