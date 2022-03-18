Блинкен о переговорах Украины и России: Похоже, Путин не намерен останавливаться в своей агрессии

Блинкен: Необходимо, чтобы все стороны участвовали в дипломатических усилиях с искренними намерениями Фото: EPA

"С одной стороны, мы приветствуем Украину за то, что она продолжает эти [дипломатические] усилия, подвергаясь нападению каждый день, с другой стороны, я не вижу, чтобы с российской стороны наблюдалось серьезное желание, серьезные усилия положить конец тому, что происходит, дипломатическим путем", – сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что США поддерживают усилия Украины по деэскалации ситуации путем дипломатии и объявления о прекращении огня, и поблагодарил Францию, Израиль и Турцию за участие в переговорном процессе.

"Но, повторюсь, с моей точки зрения, необходимо, чтобы все стороны участвовали в дипломатических усилиях с искренними намерениями. Похоже, что президент [РФ Владимир] Путин не намерен останавливаться в своей агрессии, что он решил двигаться в противоположном направлении... Хотелось бы, чтобы Россия предприняла значимые усилия и остановила насилие против Украины и приступила к серьезным переговорам", – сказал Блинкен.

Если же этого не произойдет, то США "продолжат работать с Украиной и оказывать давление на Россию", подчеркнул дипломат.

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