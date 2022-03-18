У РФ нет возражений против гарантий безопасности Украины со стороны постоянных членов Совбеза ООН, Турции и Германии – Чавушоглу

"Как отмечал господин Кулеба относительно договора о коллективной безопасности, Украина ранее уже выдвигала свою инициативу – это пять стран постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Турция и Германия. Вчера во время контактов, которые у нас состоялись в Москве, я увидел, что у российской стороны нет возражений против этого и они могли бы принять такое предложение", – сказал Чавушоглу.
По словам Кулебы, договариваться о гарантиях безопасности Украины только с Россией – это глупо, поэтому нужен многосторонний формат.
Война России против Украины. Главное
С конца февраля Украина и Россия проводят переговоры об окончании войны, которая началась 24 февраля после вторжения РФ. Уже состоялись три очных раунда, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате.
Газета Financial Times 16 марта со ссылкой на трех источников – участников переговоров опубликовала предварительный мирный план для прекращения войны между РФ и Украиной, который состоит из 15 пунктов.
В частности, как пишет газета, он предполагает отказ Украины от членства в НАТО, а также обещание не размещать иностранные военные базы или вооружение на территории страны. При этом Украина сохранит свои Вооруженные силы.
В обмен в Киеве якобы рассчитывают на защиту со стороны союзников, таких как США, Великобритания и Турция.
По словам Кулебы, информация, опубликованная в Financial Times, – это позиция России. Советник руководителя Офиса президента, член украинской делегации на переговорах c РФ Михаил Подоляк заявил 16 марта, что "украинская сторона имеет свои позиции".