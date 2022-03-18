У РФ нет возражений против гарантий безопасности Украины со стороны постоянных членов Совбеза ООН, Турции и Германии – Чавушоглу

"Как отмечал господин Кулеба относительно договора о коллективной безопасности, Украина ранее уже выдвигала свою инициативу – это пять стран постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Турция и Германия. Вчера во время контактов, которые у нас состоялись в Москве, я увидел, что у российской стороны нет возражений против этого и они могли бы принять такое предложение", – сказал Чавушоглу.

По словам Кулебы, договариваться о гарантиях безопасности Украины только с Россией – это глупо, поэтому нужен многосторонний формат.

Война России против Украины. Главное