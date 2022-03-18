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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У РФ нет возражений против гарантий безопасности Украины со стороны постоянных членов Совбеза ООН, Турции и Германии – Чавушоглу

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Чавушоглу и Кулеба (за столом) провели встречу во Львове
Чавушоглу и Кулеба (за столом) провели встречу во Львове
Фото: Dmytro Kuleba / Twitter

РФ не против, чтобы гарантами безопасности Украины стали пять постоянных членов Совбеза ООН (Франция, США, Россия, Китай и Великобритания), а также Турция и Германия. Об этом 17 марта во Львове на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет "Интерфакс-Украина".

"Как отмечал господин Кулеба относительно договора о коллективной безопасности, Украина ранее уже выдвигала свою инициативу – это пять стран постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Турция и Германия. Вчера во время контактов, которые у нас состоялись в Москве, я увидел, что у российской стороны нет возражений против этого и они могли бы принять такое предложение", – сказал Чавушоглу.

По словам Кулебы, договариваться о гарантиях безопасности Украины только с Россией – это глупо, поэтому нужен многосторонний формат.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

С конца февраля Украина и Россия проводят переговоры об окончании войны, которая началась 24 февраля после вторжения РФ. Уже состоялись три очных раунда, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате.

Газета Financial Times 16 марта со ссылкой на трех источников – участников переговоров опубликовала предварительный мирный план для прекращения войны между РФ и Украиной, который состоит из 15 пунктов.

В частности, как пишет газета, он предполагает отказ Украины от членства в НАТО, а также обещание не размещать иностранные военные базы или вооружение на территории страны. При этом Украина сохранит свои Вооруженные силы.

В обмен в Киеве якобы рассчитывают на защиту со стороны союзников, таких как США, Великобритания и Турция.

По словам Кулебы, информация, опубликованная в Financial Times, – это позиция России. Советник руководителя Офиса президента, член украинской делегации на переговорах c РФ Михаил Подоляк заявил 16 марта, что "украинская сторона имеет свои позиции".

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