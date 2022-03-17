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Подоляк о НАТО: В настоящее время деятельность Альянса ограничивалась проведением саммитов, на которых генералы корчили угрожающие лица

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Вся архитектура европейской безопасности нуждается в проверке, отметил Подоляк
Вся архитектура европейской безопасности нуждается в проверке, отметил Подоляк
Фото: president.gov.ua

Президента РФ Владимира Путина можно остановить только силой, но у НАТО сегодня нет этой силы. Такое мнение в интервью Wiadomości, опубликованном 17 марта, выразил советник руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

Журналист спросила советника Андрея Ермака, готова ли Украина отказаться от вступления в НАТО, как того требует РФ, и хочет ли создать свой альянс.

По словам Подоляка, "проблема в другом" – Украине "важен не статус, а союзники, которые действительно готовы сражаться" на ее стороне.

Как показало вторжение РФ в Украину, "вся архитектура европейской безопасности нуждается в проверке", добавил советник главы ОПУ.

Подоляк отметил, что, на взгляд Киева, НАТО в настоящее время – это "организация, деятельность которой в основном ограничивалась проведением саммитов, на которых генералы корчили угрожающие лица".

Крупнейший военный союз в истории человечества не производит впечатления на Кремль, считает советник руководителя ОПУ. А все разговоры о приближении НАТО к границам России – это "всего лишь уловка, пропаганда россиян на внутреннем рынке для оправдания их нападения на Украину и другие страны", указал Подоляк.

Поэтому Украина хочет положить конец войне с РФ, создав новый альянс, "достаточно сильный, чтобы остановить Россию, если она снова захочет напасть на кого-то", подчеркнул Подоляк.

Представитель СМИ уточнила, как будет выглядеть этот союз и какие страны уже согласились присоединиться к нему.

Подоляк ответил, что в соглашении "шаг за шагом будут описаны механизмы, которые будут запущены в случае очередного нападения на Украину", а "государства, которые выступят гарантами, в том числе и сама Россия, возьмут на себя конкретные обязательства".

В дальнейшем, как отметил советник главы ОПУ, этот документ "может быть расширен и на его основе будет создан совершенно новый альянс, который обеспечит безопасность всей Европы".

При этом Подоляк не стал раскрывать, какие страны уже согласились присоединиться к такому союзу, поскольку "переговоры все еще продолжаются".

Когда они закончатся, президент Украины Владимир Зеленский представит всю концепцию, резюмировал Подоляк.

Зеленский отметил 15 марта, что Украина годами слышала о якобы открытых для нее дверях в НАТО, но уже услышала о том, что ей туда не войти.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Если Североатлантический альянс не готов принять Украину в свои ряды, то должен предоставить ей гарантии безопасности, заявил Зеленский 1 марта 2022 года, на фоне массового военного вторжения РФ в Украину.

"Наши партнеры, если они не готовы принять Украину в НАТО... потому что Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО, должны разработать общие гарантии безопасности для Украины", – сказал глава государства.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил 16 марта, что Украина ни в коем случае не присоединится к НАТО в ближайшее время. В то же время он подчеркнул, что это решение за Украиной и ее избранным лидером и Великобритания это поддержит.

По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, Украина готова рассмотреть прямые гарантии безопасности от разных стран как альтернативу членству в НАТО.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, нападение, вторжение, советник, архитектура, президент, безопасность, интервью, проверки, саммит НАТО, вступ, Офис президента Украины, сотрудничество, членство, Михаил Подоляк
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