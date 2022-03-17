Подоляк о НАТО: В настоящее время деятельность Альянса ограничивалась проведением саммитов, на которых генералы корчили угрожающие лица

Журналист спросила советника Андрея Ермака, готова ли Украина отказаться от вступления в НАТО, как того требует РФ, и хочет ли создать свой альянс.
По словам Подоляка, "проблема в другом" – Украине "важен не статус, а союзники, которые действительно готовы сражаться" на ее стороне.
Как показало вторжение РФ в Украину, "вся архитектура европейской безопасности нуждается в проверке", добавил советник главы ОПУ.
Подоляк отметил, что, на взгляд Киева, НАТО в настоящее время – это "организация, деятельность которой в основном ограничивалась проведением саммитов, на которых генералы корчили угрожающие лица".
Крупнейший военный союз в истории человечества не производит впечатления на Кремль, считает советник руководителя ОПУ. А все разговоры о приближении НАТО к границам России – это "всего лишь уловка, пропаганда россиян на внутреннем рынке для оправдания их нападения на Украину и другие страны", указал Подоляк.
Поэтому Украина хочет положить конец войне с РФ, создав новый альянс, "достаточно сильный, чтобы остановить Россию, если она снова захочет напасть на кого-то", подчеркнул Подоляк.
Представитель СМИ уточнила, как будет выглядеть этот союз и какие страны уже согласились присоединиться к нему.
Подоляк ответил, что в соглашении "шаг за шагом будут описаны механизмы, которые будут запущены в случае очередного нападения на Украину", а "государства, которые выступят гарантами, в том числе и сама Россия, возьмут на себя конкретные обязательства".
В дальнейшем, как отметил советник главы ОПУ, этот документ "может быть расширен и на его основе будет создан совершенно новый альянс, который обеспечит безопасность всей Европы".
При этом Подоляк не стал раскрывать, какие страны уже согласились присоединиться к такому союзу, поскольку "переговоры все еще продолжаются".
Когда они закончатся, президент Украины Владимир Зеленский представит всю концепцию, резюмировал Подоляк.
Зеленский отметил 15 марта, что Украина годами слышала о якобы открытых для нее дверях в НАТО, но уже услышала о том, что ей туда не войти.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
Если Североатлантический альянс не готов принять Украину в свои ряды, то должен предоставить ей гарантии безопасности, заявил Зеленский 1 марта 2022 года, на фоне массового военного вторжения РФ в Украину.
"Наши партнеры, если они не готовы принять Украину в НАТО... потому что Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО, должны разработать общие гарантии безопасности для Украины", – сказал глава государства.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил 16 марта, что Украина ни в коем случае не присоединится к НАТО в ближайшее время. В то же время он подчеркнул, что это решение за Украиной и ее избранным лидером и Великобритания это поддержит.
По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, Украина готова рассмотреть прямые гарантии безопасности от разных стран как альтернативу членству в НАТО.