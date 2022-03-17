Подоляк о НАТО: В настоящее время деятельность Альянса ограничивалась проведением саммитов, на которых генералы корчили угрожающие лица

Журналист спросила советника Андрея Ермака, готова ли Украина отказаться от вступления в НАТО, как того требует РФ, и хочет ли создать свой альянс.

По словам Подоляка, "проблема в другом" – Украине "важен не статус, а союзники, которые действительно готовы сражаться" на ее стороне.

Как показало вторжение РФ в Украину, "вся архитектура европейской безопасности нуждается в проверке", добавил советник главы ОПУ.

Подоляк отметил, что, на взгляд Киева, НАТО в настоящее время – это "организация, деятельность которой в основном ограничивалась проведением саммитов, на которых генералы корчили угрожающие лица".

Крупнейший военный союз в истории человечества не производит впечатления на Кремль, считает советник руководителя ОПУ. А все разговоры о приближении НАТО к границам России – это "всего лишь уловка, пропаганда россиян на внутреннем рынке для оправдания их нападения на Украину и другие страны", указал Подоляк.

Поэтому Украина хочет положить конец войне с РФ, создав новый альянс, "достаточно сильный, чтобы остановить Россию, если она снова захочет напасть на кого-то", подчеркнул Подоляк.

Представитель СМИ уточнила, как будет выглядеть этот союз и какие страны уже согласились присоединиться к нему.

Подоляк ответил, что в соглашении "шаг за шагом будут описаны механизмы, которые будут запущены в случае очередного нападения на Украину", а "государства, которые выступят гарантами, в том числе и сама Россия, возьмут на себя конкретные обязательства".

В дальнейшем, как отметил советник главы ОПУ, этот документ "может быть расширен и на его основе будет создан совершенно новый альянс, который обеспечит безопасность всей Европы".

При этом Подоляк не стал раскрывать, какие страны уже согласились присоединиться к такому союзу, поскольку "переговоры все еще продолжаются".

Когда они закончатся, президент Украины Владимир Зеленский представит всю концепцию, резюмировал Подоляк.

Зеленский отметил 15 марта, что Украина годами слышала о якобы открытых для нее дверях в НАТО, но уже услышала о том, что ей туда не войти.