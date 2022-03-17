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Зеленский рассказал о приоритетах Украины на переговорах с Россией

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Зеленский: Ради мира для нас делегация Украины разговаривает с делегацией России
Зеленский: Ради мира для нас делегация Украины разговаривает с делегацией России 
Фото: president.gov.ua

Во время вечернего видеообращения за 16 марта президент Украины Владимир Зеленский озвучил приоритеты украинской делегации на переговорах с Россией об окончании войны. Обращение опубликовано на странице Офиса президента в Facebook.

"Ради мира для нас делегация Украины разговаривает с делегацией России. И я хочу, чтобы меня сейчас услышали все наши граждане, граждане Украины. Переговоры продолжаются. Переговоры ради Украины. Мои приоритеты на переговорах совершенно понятны: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности, реальные гарантии для нашей страны, реальная защита нашей страны", – сказал Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/454055099793999/

Таким образом президент, вероятно, отреагировал на публикацию в СМИ якобы мирного плана, который разрабатывают делегации России и Украины. Первой об этом 16 марта написала американская газета Financial Times. 

Согласно информации, которую издание получило из трех источников, план состоит из 15 пунктов и предполагает отказ Украины от членства в НАТО, а также обещание не размещать иностранные военные базы или вооружение на территории страны. При этом Украина сохранит свои Вооруженные силы. В обмен в Киеве якобы рассчитывают на защиту со стороны союзников, таких как США, Великобритания и Турция.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в тот же день заявил, что стороны обсуждают "австрийский или шведский вариант нейтрального государства" для Украины и это якобы может рассматриваться в качестве компромисса. Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что на переговорах "есть конкретные абсолютно формулировки", которые, по его мнению, "близки к согласованию".

Содержание плана раскритиковала часть украинских политиков и журналистов. В частности, журналист-международник, редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко написал в Facebook, что "отказ от НАТО – это красная линия, которая должна снимать "мораторий на критику" власти".

"Если это примут – это будет наша капитуляция, но медленная, отложенная. Это переход Украины в зону влияния России. Равно то, чего хотел х...йло. Это повлечет за собой разрушение реформ и непринятие новых. А потом, со временем, – и новый захват Россией", – считает журналист. 

https://www.facebook.com/sergio.kyiv.ua/posts/4851715414882835

После публикаций в СМИ советник руководителя Офиса президента, член украинской делегации на переговорах c РФ Михаил Подоляк заявил, что опубликованный в СМИ предварительный мирный план отображает только российские требования.

"Украинская сторона имеет свои позиции. Единственное, что мы подтверждаем на данном этапе, – это прекращение огня, вывод российских войск и гарантии безопасности от ряда стран", – заявил Подоляк. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С конца февраля Украина и Россия проводят переговоры об окончании войны. Уже состоялись три очных раунда, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате. Очередной раунд был запланирован на 16 марта. "Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявил Подоляк.

Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, НАТО, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, переговоры, нападение, вторжение, внеблоковый статус, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, Сергей Сидоренко, Михаил Подоляк
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