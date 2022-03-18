Подоляк призвал прекратить раскалывать Украину комментариями, как нужно воевать и вести переговоры

"Хочу попросить вас об одной вещи. Можно как-то всем этим экспертам, которые очень так активно комментируют, что нужно делать на войне, как нужно воевать и как нужно вести переговоры, – попросить их немного взять паузу для того, чтобы мы все же доказали, что Украина – это очень мощная страна, которая точно понимает, что она делает", – сказал он.

Советник главы ОП призвал "заканчивать раскалывать страну".

"Если мы сейчас продолжим то, что делали на протяжении многих лет, когда раскалывали свою страну, то мы можем получить очень-очень ничтожный результат, а нам нужен только победный результат. Смотрите, мы все знаем, мы точно понимаем, какие ценности сейчас в Украине, какой мощной страной является Украина, и мы точно не сдадим ни одного интереса", – заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что украинская власть действует "ради наших детей, которые сегодня сидят в подвалах под обстрелами Российской Федерацией, и ради наших героев, которые умирают на полях битв".

Єдність України. Це неймовірна історія, яка шокувала світ і довела, ми – крута нація. Прохання. Зупиніть «експертів», які, сховавшись невідомо де, починають свої пісні про те, як нам правильно воювати чи вести переговори. Ми знаємо, що робимо. І ми виправимо всі їхні помилки. pic.twitter.com/x5E1O7jz1O — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 18, 2022

Война России против Украины. Главное