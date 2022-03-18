Подоляк призвал прекратить раскалывать Украину комментариями, как нужно воевать и вести переговоры

"Хочу попросить вас об одной вещи. Можно как-то всем этим экспертам, которые очень так активно комментируют, что нужно делать на войне, как нужно воевать и как нужно вести переговоры, – попросить их немного взять паузу для того, чтобы мы все же доказали, что Украина – это очень мощная страна, которая точно понимает, что она делает", – сказал он.
Советник главы ОП призвал "заканчивать раскалывать страну".
"Если мы сейчас продолжим то, что делали на протяжении многих лет, когда раскалывали свою страну, то мы можем получить очень-очень ничтожный результат, а нам нужен только победный результат. Смотрите, мы все знаем, мы точно понимаем, какие ценности сейчас в Украине, какой мощной страной является Украина, и мы точно не сдадим ни одного интереса", – заявил Подоляк.
Он подчеркнул, что украинская власть действует "ради наших детей, которые сегодня сидят в подвалах под обстрелами Российской Федерацией, и ради наших героев, которые умирают на полях битв".
Єдність України. Це неймовірна історія, яка шокувала світ і довела, ми – крута нація. Прохання. Зупиніть «експертів», які, сховавшись невідомо де, починають свої пісні про те, як нам правильно воювати чи вести переговори. Ми знаємо, що робимо. І ми виправимо всі їхні помилки. pic.twitter.com/x5E1O7jz1O— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 18, 2022
Война России против Украины. Главное
С конца февраля Украина и Россия проводят переговоры об окончании войны. Уже состоялись три очных раунда, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате. "Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявлял Подоляк.
Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.
16 марта американская газета Financial Times опубликовала якобы мирный план, который разрабатывают делегации России и Украины. Согласно информации, которую издание получило из трех источников, план состоит из 15 пунктов и предполагает отказ Украины от членства в НАТО, а также обещание не размещать иностранные военные базы или вооружение на территории страны. При этом Украина сохранит свои Вооруженные силы. В обмен в Киеве якобы рассчитывают на защиту со стороны союзников, таких как США, Великобритания и Турция.
Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что на переговорах "есть конкретные абсолютно формулировки", которые, по его мнению, "близки к согласованию".
Содержание плана раскритиковала часть украинских политиков и журналистов. После этого Подоляк заявил, что опубликованный в СМИ предварительный мирный план отображает только российские требования.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал приоритеты Украины на переговорах: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности.