Путин заявил Шольцу о "нереалистичных предложениях" Украины на переговорах с Россией

Шольц обсудил с Путиным ситуацию вокруг Украины, сообщили в Кремле Фото: EPA

Отмечается, что Путин изложил Шольцу "оценки хода ведущихся в видеоформате переговоров российских и украинских представителей".

В Кремле считают, что власти Украины якобы затягивают переговорный процесс о прекращении войны, которую начала РФ 24 февраля, "выдвигая все новые нереалистичные предложения".

"Тем не менее российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов", – говорится в сообщении.

Шольц говорил с Путиным почти час, подчеркивается на сайте правительства ФРГ. Темой беседы была продолжающаяся война в Украине и усилия по ее прекращению.

"Канцлер призвал президента России к скорейшему прекращению огня, улучшению гуманитарной ситуации и прогрессу в поиске дипломатического решения конфликта", – указано в сообщении.

Спикер Кремля Дмитрий Песков беседу Путина с Шольцем назвал "достаточно непростой, но деловой абсолютно", пишут "РИА Новости".

Песков уточнил, что "разговор вряд ли можно назвать дружеским" – это "жесткий разговор, естественно". Тем не менее, по мнению спикера Путина, "сохраняется потребность в таких контактах".

Война России против Украины. Главное