Путин заявил Шольцу о "нереалистичных предложениях" Украины на переговорах с Россией

Отмечается, что Путин изложил Шольцу "оценки хода ведущихся в видеоформате переговоров российских и украинских представителей".
В Кремле считают, что власти Украины якобы затягивают переговорный процесс о прекращении войны, которую начала РФ 24 февраля, "выдвигая все новые нереалистичные предложения".
"Тем не менее российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов", – говорится в сообщении.
Шольц говорил с Путиным почти час, подчеркивается на сайте правительства ФРГ. Темой беседы была продолжающаяся война в Украине и усилия по ее прекращению.
"Канцлер призвал президента России к скорейшему прекращению огня, улучшению гуманитарной ситуации и прогрессу в поиске дипломатического решения конфликта", – указано в сообщении.
Спикер Кремля Дмитрий Песков беседу Путина с Шольцем назвал "достаточно непростой, но деловой абсолютно", пишут "РИА Новости".
Песков уточнил, что "разговор вряд ли можно назвать дружеским" – это "жесткий разговор, естественно". Тем не менее, по мнению спикера Путина, "сохраняется потребность в таких контактах".
Война России против Украины. Главное
С конца февраля Украина и Россия проводят переговоры об окончании войны. Уже состоялись три очных раунда, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате. "Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявил советник руководителя Офиса президента, член украинской делегации на переговорах c РФ Михаил Подоляк.
Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.
16 марта американская газета Financial Times опубликовала якобы мирный план, который разрабатывают делегации России и Украины. Согласно информации, которую издание получило из трех источников, план состоит из 15 пунктов и предполагает отказ Украины от членства в НАТО, а также обещание не размещать иностранные военные базы или вооружение на территории страны. При этом Украина сохранит свои Вооруженные силы. В обмен в Киеве якобы рассчитывают на защиту со стороны союзников, таких как США, Великобритания и Турция.
Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что на переговорах "есть конкретные абсолютно формулировки", которые, по его мнению, "близки к согласованию".
Содержание плана раскритиковала часть украинских политиков и журналистов. После этого Подоляк заявил, что опубликованный в СМИ предварительный мирный план отображает только российские требования.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал приоритеты Украины на переговорах: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности.