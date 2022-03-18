ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кулеба и Чавушоглу договорились концентрировать усилия на организации встречи Зеленского и Путина

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Чавушоглу (слева) на пресс-конференции с Кулебой (справа) заявил о готовности Турции организовать встречу Зеленского и Путина
Чавушоглу (слева) на пресс-конференции с Кулебой (справа) заявил о готовности Турции организовать встречу Зеленского и Путина
Фото: Dmytro Kuleba / Twitter

Главы МИД Украины и Турции – Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу – договорились концентрировать усилия на организации встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Об этом 17 марта во Львове на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы договорились, что будем концентрировать наши усилия на организации встречи президентов России и Украины, поскольку мы понимаем, что именно с президентом Путиным надо решать все ключевые вопросы, связанные с прекращением этой войны", – сказал Кулеба.

По его словам, Украина готова к продолжению работы на всех дипломатических треках для прекращения агрессии РФ против Украины и отведения российских войск.

Чавушоглу заявил о готовности Турции организовать встречу Зеленского и Путина, но говорить о дате переговоров двух президентов очень трудно, поскольку сначала нужно подготовить для них основание.

Накануне встречи с Кулебой во Львове Чавушоглу 16 марта пребывал с визитом в Москве. По итогам переговоров в РФ и Украине глава МИД Турции отметил, что надежды на прекращение огня возросли.  

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Зеленский призывал Путина к прямым переговорам после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

10 марта Чавушоглу заявил по итогам трехсторонней встречи глав МИД РФ, Украины и Турции, что Путин, "в принципе, не против" прямых переговоров с Зеленским. По его словам, Путин также упомянул об этой идее в разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил 10 марта, что Путин не отказывается от встречи с Зеленским, но для этого надо провести "подготовительную работу", чтобы "фиксировать какие-то конкретные договоренности".

Встреча Зеленского и Путина может состояться, как только делегации двух стран закончат работу над мирным соглашением, отметили в Офисе президента Украины 17 марта. Ее организация может начаться в ближайшие недели.

Теги: Россия, Львов, Владимир Путин, Украина, Турция, МИД Украины, переговоры, агрессия, вторжение, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, прекращение огня, Мевлют Чавушоглу, война России против Украины, президент, пресс-конференция, МИД Турции, визит, встреча
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Украинский аниматор запустил флешмоб короткометражек о смерти Путина. Участие уже приняли представители Венгрии, Нидерландов, Швеции. Видео
Украинский аниматор запустил флешмоб короткометражек о смерти Путина. Участие уже приняли представители Венгрии, Нидерландов, Швеции. Видео
65 тыс. человек отозвались на призыв Кунис и Катчера оказать помощь Украине после нападения РФ. Актеры заявили, что собрали уже $30 млн
65 тыс. человек отозвались на призыв Кунис и Катчера оказать помощь Украине после нападения РФ. Актеры заявили, что собрали уже $30 млн
Российский глянец, опубликовавший после нападения РФ на Украину интервью с Maruv, исправил пост с анонсом, указав местонахождение певицы
Российский глянец, опубликовавший после нападения РФ на Украину интервью с Maruv, исправил пост с анонсом, указав местонахождение певицы
Клопотенко сварил во Львове 320 л борща для 1,5 тыс. беженцев и переселенцев
Клопотенко сварил во Львове 320 л борща для 1,5 тыс. беженцев и переселенцев
"Какое же это счастье". Синельников после эвакуации из осажденной Бучи поделился семейным фото и рассказал, что его отец пожелал Путину
"Какое же это счастье". Синельников после эвакуации из осажденной Бучи поделился семейным фото и рассказал, что его отец пожелал Путину
  "Весь мир восхищен, как мы сплотились". Могилевская рассказала, чем помогает киевлянам в убежищах
  "Весь мир восхищен, как мы сплотились". Могилевская рассказала, чем помогает киевлянам в убежищах
  "Такой у нас президент, с такими вот яйцами". Кошевой признался, что почти каждый день общается с Зеленским
  "Такой у нас президент, с такими вот яйцами". Кошевой признался, что почти каждый день общается с Зеленским
В американских кинотеатрах покажут украинскую историческую драму Санина "Поводырь". Деньги передадут на гуманитарную помощь Украине
В американских кинотеатрах покажут украинскую историческую драму Санина "Поводырь". Деньги передадут на гуманитарную помощь Украине
"Начал успокаивать всех еще в 1982 году". 46-летний Арестович показал, как выглядел в детстве
"Начал успокаивать всех еще в 1982 году". 46-летний Арестович показал, как выглядел в детстве
  "От меня на передке будет очень мало пользы". Кошевой рассказал, чем занимается во время войны
  "От меня на передке будет очень мало пользы". Кошевой рассказал, чем занимается во время войны
"Путин уже выиграл звание главного террориста в мире. Почему его никто не ...бнет?" Ефросинина сравнила президента РФ с бен Ладеном
"Путин уже выиграл звание главного террориста в мире. Почему его никто не ...бнет?" Ефросинина сравнила президента РФ с бен Ладеном
  Дмитрий Быков: V и Z – это инициалы Владимира Зеленского. Это обозначение мишени
  Дмитрий Быков: V и Z – это инициалы Владимира Зеленского. Это обозначение мишени
"Аня, отдай украинский паспорт и иди за российским кораблем". Осадчая ответила Maruv после ее интервью российскому глянцу во время войны
"Аня, отдай украинский паспорт и иди за российским кораблем". Осадчая ответила Maruv после ее интервью российскому глянцу во время войны
  "На травневі на шашлик зустрінемся в Криму". Roxolona спела о Зеленском, Киме и Арестовиче. Видео
  "На травневі на шашлик зустрінемся в Криму". Roxolona спела о Зеленском, Киме и Арестовиче. Видео
"Ни дома, ни офиса больше нет!" Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса показал свой сгоревший дом
"Ни дома, ни офиса больше нет!" Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса показал свой сгоревший дом
"Очень больно на это все смотреть". Тина Кароль опубликовала ролик с призывом закрыть небо над Украиной
"Очень больно на это все смотреть". Тина Кароль опубликовала ролик с призывом закрыть небо над Украиной
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мы выехали, когда до российских танков оставалось 10 км". Кондратюк покинул Киев почти за две недели до обстрела его дома (31352)
2
"Была пособницей убийств". В Telegram-канале поддерживающей Путина Егоровой опубликовано антивоенное заявление от ее имени (25396)
3
"Если не помогаете, а просто сторожите квартиру или мужа, уезжайте". Малахова вывезла детей за границу за две недели до войны (24315)
4
"Какие же они конченые". Каминская показала, как в РФ две нерпы стреляют из автоматов. Видео (23801)
5
"Пусть слышат, как их страна сейчас звучит для всего мира". В сеть выложили гимн РФ, созданный из звуков взрывов и обстрелов. Аудио (21333)
6
"Это попытка усидеть на двух стульях. Украина этого не простит". Федишин заявила, что российская пропаганда лишила Ани Лорак мозгов (19050)
7
Дмитрий Быков: V и Z – это инициалы Владимира Зеленского. Это обозначение мишени (18148)
8
"Такой у нас президент, с такими вот яйцами". Кошевой признался, что почти каждый день общается с Зеленским (17578)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS