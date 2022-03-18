Кулеба и Чавушоглу договорились концентрировать усилия на организации встречи Зеленского и Путина

Чавушоглу (слева) на пресс-конференции с Кулебой (справа) заявил о готовности Турции организовать встречу Зеленского и Путина Фото: Dmytro Kuleba / Twitter

Об этом 17 марта во Львове на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы договорились, что будем концентрировать наши усилия на организации встречи президентов России и Украины, поскольку мы понимаем, что именно с президентом Путиным надо решать все ключевые вопросы, связанные с прекращением этой войны", – сказал Кулеба.

По его словам, Украина готова к продолжению работы на всех дипломатических треках для прекращения агрессии РФ против Украины и отведения российских войск.

Чавушоглу заявил о готовности Турции организовать встречу Зеленского и Путина, но говорить о дате переговоров двух президентов очень трудно, поскольку сначала нужно подготовить для них основание.

Накануне встречи с Кулебой во Львове Чавушоглу 16 марта пребывал с визитом в Москве. По итогам переговоров в РФ и Украине глава МИД Турции отметил, что надежды на прекращение огня возросли.

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