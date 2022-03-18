Кулеба и Чавушоглу договорились концентрировать усилия на организации встречи Зеленского и Путина

Об этом 17 марта во Львове на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Интерфакс-Украина".
"Мы договорились, что будем концентрировать наши усилия на организации встречи президентов России и Украины, поскольку мы понимаем, что именно с президентом Путиным надо решать все ключевые вопросы, связанные с прекращением этой войны", – сказал Кулеба.
По его словам, Украина готова к продолжению работы на всех дипломатических треках для прекращения агрессии РФ против Украины и отведения российских войск.
Чавушоглу заявил о готовности Турции организовать встречу Зеленского и Путина, но говорить о дате переговоров двух президентов очень трудно, поскольку сначала нужно подготовить для них основание.
Накануне встречи с Кулебой во Львове Чавушоглу 16 марта пребывал с визитом в Москве. По итогам переговоров в РФ и Украине глава МИД Турции отметил, что надежды на прекращение огня возросли.
Война России против Украины. Главное
Зеленский призывал Путина к прямым переговорам после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
10 марта Чавушоглу заявил по итогам трехсторонней встречи глав МИД РФ, Украины и Турции, что Путин, "в принципе, не против" прямых переговоров с Зеленским. По его словам, Путин также упомянул об этой идее в разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил 10 марта, что Путин не отказывается от встречи с Зеленским, но для этого надо провести "подготовительную работу", чтобы "фиксировать какие-то конкретные договоренности".
Встреча Зеленского и Путина может состояться, как только делегации двух стран закончат работу над мирным соглашением, отметили в Офисе президента Украины 17 марта. Ее организация может начаться в ближайшие недели.