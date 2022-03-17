Организация встречи Зеленского и Путина может начаться в ближайшие недели – Офис президента Украины

Зеленский (на фото) призывал Путина к прямым переговорам после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Фото: president.gov.ua

Об этом в интервью Wiadomości, опубликованном 17 марта, сообщил советник руководителя Офиса президента, член украинской делегации на переговорах c РФ Михаил Подоляк.

Журналист спросила советника Андрея Ермака, где и когда могут встретиться Зеленский и Путин.

Подоляк ответил, что организация встречи двух президентов начнется "как только работа над договором будет завершена". Он добавил, что это "произойдет в ближайшие недели".

По словам Подоляка, место встречи для украинской стороны не имеет значения – "это может быть любое, кроме России".

Представитель СМИ уточнила, сможет ли Зеленский пожать руку Путину после вторжения, которое 24 февраля против Украины начала РФ.

Подоляк отметил, что вопрос рукопожатия украинскую сторону "меньше всего беспокоит", а модель поведения на встрече двух президентов будет рассмотрена после того, как основы мирного договора будут разработаны.

С конца февраля Украина и Россия проводят переговоры об окончании войны. Уже состоялись три очных раунда, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате.

Газета Financial Times 16 марта со ссылкой на трех источников – участников переговоров опубликовала предварительный мирный план для прекращения войны между РФ и Украиной, который состоит из 15 пунктов.

В частности, как пишет газета, он предполагает отказ Украины от членства в НАТО, а также обещание не размещать иностранные военные базы или вооружение на территории страны. При этом Украина сохранит свои Вооруженные силы.

В обмен в Киеве якобы рассчитывают на защиту со стороны союзников, таких как США, Великобритания и Турция.

Подоляк в ответ заявил, что проект мирного договора между Украиной и РФ, опубликованный в СМИ, отображает российские запросы, а "украинская сторона имеет свои позиции".

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