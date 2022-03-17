Кулеба о возможной встрече Зеленского с Путиным: Никто не поедет сдаваться, президент Украины сейчас в очень сильной позиции

Зеленский и Путин встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата Фото: ЕРА

"Идея встречи между Зеленским и Путиным не нова. Последний год, а то и больше мы говорили об этом только в контексте урегулирования ситуации на Донбассе, а сейчас уже в контексте прекращения активной фазы войны. Подготовка к такой встрече велась давно. Логика очень проста: если в России все решает Путин, значит, надо так или иначе вести переговоры с Путиным. При этом я не сомневаюсь в том, что это будет принципиальный разговор. Вы все видите действия президента Зеленского, его слова, поэтому на такую встречу никто не поедет сдаваться. Президент сейчас в очень сильной позиции, и на такой встрече он выступал бы с сильной позиции", – подчеркнул Кулеба.

По его словам, полное урегулирование конфликта возможно только на встрече двух президентов.

"Было бы преувеличением утверждать, что переговоры, которые проходят на так называемом белорусском треке, являются подготовкой к этой встрече. Переговоры проходят сами собой, но мы считаем, что окончательно урегулировать все вопросы можно именно на встрече двух президентов, потому что переговорные команды просто не имеют полномочий "разрулить" все вопросы – от "а" до "я". Они работают над базовыми решениями, но с точки зрения логики этого процесса там все равно останутся нерешаемые вопросы, которые будут нуждаться в политических решениях на самом высоком уровне – на встрече Путина с Зеленским", – сказал Кулеба.

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