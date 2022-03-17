Кулеба о возможной встрече Зеленского с Путиным: Никто не поедет сдаваться, президент Украины сейчас в очень сильной позиции

"Идея встречи между Зеленским и Путиным не нова. Последний год, а то и больше мы говорили об этом только в контексте урегулирования ситуации на Донбассе, а сейчас уже в контексте прекращения активной фазы войны. Подготовка к такой встрече велась давно. Логика очень проста: если в России все решает Путин, значит, надо так или иначе вести переговоры с Путиным. При этом я не сомневаюсь в том, что это будет принципиальный разговор. Вы все видите действия президента Зеленского, его слова, поэтому на такую встречу никто не поедет сдаваться. Президент сейчас в очень сильной позиции, и на такой встрече он выступал бы с сильной позиции", – подчеркнул Кулеба.
По его словам, полное урегулирование конфликта возможно только на встрече двух президентов.
"Было бы преувеличением утверждать, что переговоры, которые проходят на так называемом белорусском треке, являются подготовкой к этой встрече. Переговоры проходят сами собой, но мы считаем, что окончательно урегулировать все вопросы можно именно на встрече двух президентов, потому что переговорные команды просто не имеют полномочий "разрулить" все вопросы – от "а" до "я". Они работают над базовыми решениями, но с точки зрения логики этого процесса там все равно останутся нерешаемые вопросы, которые будут нуждаться в политических решениях на самом высоком уровне – на встрече Путина с Зеленским", – сказал Кулеба.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.
20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях, но не к "обсуждению проблем Донбасса", для решения которых, по его мнению, руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР".
17 февраля 2022 года Зеленский заявил, что готов к любому формату переговоров с Россией по деэскалации ситуации. Он подчеркнул, что Украина подавала официальные запросы, чтобы связаться с Путиным из-за скопления войск РФ вблизи ее границ. По словам Зеленского, "Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведет к встрече".
Зеленский призывал Путина к прямым переговорам и после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
10 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил по итогам трехсторонней встречи глав МИД РФ, Украины и Турции, что Путин, "в принципе, не против" прямых переговоров с Зеленским. По его словам, Путин также упомянул об этой идее в разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.