Зеленский: Российская авиация целенаправленно сбросила сверхмощную бомбу на театр в Мариуполе, где прятались люди

"В блокадном Мариуполе российская авиация целенаправленно сбросила сверхмощную бомбу на драматический театр в центре города. Там прятались от обстрелов сотни людей... Здание разрушено. Число погибших еще неизвестно. Сердце разрывается от того, что Россия делает с нашими людьми. С нашим Мариуполем. С нашей Донецкой областью", – сказал Зеленский.
Из-за блокады Мариуполя он обратился к россиянам.
"Граждане России! Чем ваша блокада Мариуполя отличается от блокады Ленинграда в годы Второй мировой войны? Кого вы наследуете?" – возмутился президент.
Он подчеркнул, что россиянам не простят ни одного убитого украинца.
"Мы не забудем каждого, чью жизнь забрали оккупанты. Не простим ни одной убитой души. Вечная память всем жертвам этого террора! Всем жертвам войны, развязанной российским государством. Что еще должны сделать оккупанты, сколько еще людей должны убить, чтобы лидеры Запада, лидеры НАТО ответили положительно на украинский запрос о бесполетной зоне или о предоставлении нашему государству самолетов, в которых мы так нуждаемся?" – спросил Зеленский.
Он рассказал, что 16 марта гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей не работали, потому что российские войска не прекращали обстрелов. Но из Мариуполя в Запорожскую область удалось выехать более чем 6 тыс. горожан, 2 тыс. из них – дети.
"Российские военные пытались сорвать и это движение. Они открыли минометный огонь по участку дороги между Васильевкой и Каменским в Запорожской области. Только чудом погибших нет. Пятеро украинцев, к сожалению, ранены, из них двое детей", – сообщил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. По оценкам властей, в городе остается примерно 350 тыс. человек.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло 2357 жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодны для проживания.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. На этой неделе из Мариуполя удалось выехать нескольким тысячам жителей на личных автомобилях.
Днем 16 марта оккупанты сбросили авиабомбу на Донецкий академический областной драматический театр, где, по данным местных властей, размещалось крупнейшее в городе убежище. Мариупольский горсовет сообщил, что там находилось более 1000 человек. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.