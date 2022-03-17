Зеленский: Российская авиация целенаправленно сбросила сверхмощную бомбу на театр в Мариуполе, где прятались люди

Зеленский: Граждане России! Чем ваша блокада Мариуполя отличается от блокады Ленинграда в годы Второй мировой войны? Фото: president.gov.ua

"В блокадном Мариуполе российская авиация целенаправленно сбросила сверхмощную бомбу на драматический театр в центре города. Там прятались от обстрелов сотни людей... Здание разрушено. Число погибших еще неизвестно. Сердце разрывается от того, что Россия делает с нашими людьми. С нашим Мариуполем. С нашей Донецкой областью", – сказал Зеленский.

Из-за блокады Мариуполя он обратился к россиянам.

"Граждане России! Чем ваша блокада Мариуполя отличается от блокады Ленинграда в годы Второй мировой войны? Кого вы наследуете?" – возмутился президент.

Он подчеркнул, что россиянам не простят ни одного убитого украинца.

"Мы не забудем каждого, чью жизнь забрали оккупанты. Не простим ни одной убитой души. Вечная память всем жертвам этого террора! Всем жертвам войны, развязанной российским государством. Что еще должны сделать оккупанты, сколько еще людей должны убить, чтобы лидеры Запада, лидеры НАТО ответили положительно на украинский запрос о бесполетной зоне или о предоставлении нашему государству самолетов, в которых мы так нуждаемся?" – спросил Зеленский.

Он рассказал, что 16 марта гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей не работали, потому что российские войска не прекращали обстрелов. Но из Мариуполя в Запорожскую область удалось выехать более чем 6 тыс. горожан, 2 тыс. из них – дети.

"Российские военные пытались сорвать и это движение. Они открыли минометный огонь по участку дороги между Васильевкой и Каменским в Запорожской области. Только чудом погибших нет. Пятеро украинцев, к сожалению, ранены, из них двое детей", – сообщил Зеленский.

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