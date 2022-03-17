"Ответ агрессору в первые 24 часа после нападения". Зеленский раскрыл подробности о новом военном союзе U-24, который предложил создать

Зеленский: Мы не можем надеяться, что бюрократы в международных организациях изменятся так быстро Фото: president.gov.ua

Впервые об этой идее глава государства сказал днем 16 марта во время виртуального выступления в Конгрессе США.

"Полномасштабное российское вторжение в Украину началось 24 февраля. И было бы справедливо, если бы оно завершилось через сутки, за 24 часа, чтобы зло было сразу наказано. Сегодня у мира нет таких инструментов. Нужны новые институты, новые союзы. Предлагаем создать объединение – U-24. United for peace. Союз ответственных государств, имеющих силу и совесть, чтобы останавливать конфликты немедленно", – сказал президент.

Во время вечернего обращения Зеленский уточнил, что свое предложение адресовал США и "всем ответственным государствам".

Он заявил, что новый союз должен гарантировать, что "каждый агрессор получит скоординированный ответ мира".

"Быстро и эффективно. Сразу. Не через недели, месяцы, годы, а в первые 24 часа после нападения", – сказал Зеленский.

Президент считает, что доверять существующим институтам больше нельзя.

"Мы не можем надеяться, что бюрократы в международных организациях изменятся так быстро. Поэтому мы должны искать новые гарантии. Создавать новые инструменты. Брать тех, кто имеет храбрость, и делать то, чего требует справедливость. Мы уже доказали, что можем делать исторические вещи. Это не только наше сопротивление. Не только оборона", – сказал президент.

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