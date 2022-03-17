"Ответ агрессору в первые 24 часа после нападения". Зеленский раскрыл подробности о новом военном союзе U-24, который предложил создать

Впервые об этой идее глава государства сказал днем 16 марта во время виртуального выступления в Конгрессе США.
"Полномасштабное российское вторжение в Украину началось 24 февраля. И было бы справедливо, если бы оно завершилось через сутки, за 24 часа, чтобы зло было сразу наказано. Сегодня у мира нет таких инструментов. Нужны новые институты, новые союзы. Предлагаем создать объединение – U-24. United for peace. Союз ответственных государств, имеющих силу и совесть, чтобы останавливать конфликты немедленно", – сказал президент.
Во время вечернего обращения Зеленский уточнил, что свое предложение адресовал США и "всем ответственным государствам".
Он заявил, что новый союз должен гарантировать, что "каждый агрессор получит скоординированный ответ мира".
"Быстро и эффективно. Сразу. Не через недели, месяцы, годы, а в первые 24 часа после нападения", – сказал Зеленский.
Президент считает, что доверять существующим институтам больше нельзя.
"Мы не можем надеяться, что бюрократы в международных организациях изменятся так быстро. Поэтому мы должны искать новые гарантии. Создавать новые инструменты. Брать тех, кто имеет храбрость, и делать то, чего требует справедливость. Мы уже доказали, что можем делать исторические вещи. Это не только наше сопротивление. Не только оборона", – сказал президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сейчас крупнейшим военно-политическим блоком в мире является Организация Североатлантического договора (НАТО), куда входят 30 стран.
Курс на вступление в НАТО закреплен в Конституции Украины. Но после нападения РФ на Украину со стороны украинских властей звучали критические замечания в адрес этой организации. Украина призывает НАТО установить бесполетную зону над страной, чтобы таким образом защитить ее от авианалетов российской армии. В Альянсе неоднократно заявляли, что не выполнят просьбу Украины, так как это может привести к началу войны между НАТО и РФ.
15 марта Зеленский заявил, что украинцы начинают осознавать: в НАТО стране не вступить. "Годами мы слышали о якобы открытых дверях, но уже услышали также о том, что нам туда не войти. И это правда, и нужно это признать. Я рад, что наш народ начинает это понимать и рассчитывать на себя и на наших партнеров, которые нам помогают", – сказал глава государства.