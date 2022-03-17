Жители Бердянска опять вышли на проукраинский митинг. Зеленский назвал их храбрыми людьми

Судя по видео, которое опубликовал Facebook-паблик "Бэрд Бердянский", горожане пронесли по городу большой желто-синий флаг Украины.

Они скандировали "Бердянск – це Україна", "Україна понад усе", "Слава нації! Смерть ворогам", "Хто ми? Українці" и другие. Многие участники митинга были с украинской национальной символикой.

Кроме того, митингующие пели на митинге песню Софии Ротару "Одна калина".

После акции, которая состоялась в городе 15 марта, вооруженные российские военнослужащие похитили активиста Виталия Шевченко, сообщила в Telegram омбудсмен Людмила Денисова. По ее информации, в городе было задержано еще несколько активистов.

"Несмотря на аресты, митинг сегодня состоялся, но вооруженных оккупантов во время митингов все больше", – написали авторы паблика "Бэрд Бердянский".

Еще несколько фото и видео с вчерашней акции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @irish_petrish

Акцию в Бердянске в своем вечернем видеообращении за 16 марта, опубликованном на странице Офиса президента в Facebook, упомянул президент Украины Владимир Зеленский.

"В Бердянске снова прошла акция протеста. Протеста против оккупантов из Российской Федерации. Тысячи храбрых мирных людей вышли против вооруженных российских военных. И сказали им все, чего они заслуживают. Это очень важно. Знаю, сложно. Но важно и то, что они услышали от людей, в том числе и на русском языке, четкое и однозначное: "Оккупанты, идите домой", – сказал президент.