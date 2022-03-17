Если война продолжится, в Украине погибнет больше российских военных, чем в афганской и чеченских войнах вместе взятых – Зеленский

Он напомнил, что в украинских городах, которые захватили российские войска, продолжаются проукраинские митинги, на которых в том числе скандируют в адрес захватчиков: "Оккупанты, идите домой!"
"Такая возможность пока еще есть. Есть у каждого солдата, заброшенного на территорию нашей страны. У каждого, кто еще не погиб, не ранен или не взят в плен", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул: российские войска терпят такие потери в Украине, "каких не было в Сирии, не было в Чечне".
"Не было и у советских войск в Афганистане. Если ваша война, война против украинского народа будет продолжаться еще, мамы России потеряют больше детей, чем в афганской и чеченских войнах вместе взятых. Зачем вам это нужно? Каждый российский солдат, который сложит оружие, получит шанс, шанс выжить", – сказал президент Украины.
Он отдельно обратился к срочникам, "которых бросили в котел этой чужой войны", и к остальным российским солдатам, "у которых еще работает инстинкт самосохранения".
"Сложите оружие. Так лучше, чем погибнуть на поле боя, на нашей земле", – сказал Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери советский войск во время войны в Афганистане, которая продолжалась с 1979-го по 1989 год, составили, по официальным данным, около 15 тыс. человек.
Во время двух чеченских войн (в 1994–1996-м и 1999–2002 годах) погибло более 11 тыс. российских военнослужащих, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информацию первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Красова.
В Сирии (Россия присоединилась к боевым действиям в этой стране в 2015 году), по состоянию на март 2021 года, погибло около 120 россиян. Более новых данных официально не публиковали.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за три недели войны в Украине потери личного состава РФ составили около 13,8 тыс. человек. Министерство обороны РФС последний раз отчитывалось о потерях 2 марта.