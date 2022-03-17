Если война продолжится, в Украине погибнет больше российских военных, чем в афганской и чеченских войнах вместе взятых – Зеленский

Он напомнил, что в украинских городах, которые захватили российские войска, продолжаются проукраинские митинги, на которых в том числе скандируют в адрес захватчиков: "Оккупанты, идите домой!"

"Такая возможность пока еще есть. Есть у каждого солдата, заброшенного на территорию нашей страны. У каждого, кто еще не погиб, не ранен или не взят в плен", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул: российские войска терпят такие потери в Украине, "каких не было в Сирии, не было в Чечне".

"Не было и у советских войск в Афганистане. Если ваша война, война против украинского народа будет продолжаться еще, мамы России потеряют больше детей, чем в афганской и чеченских войнах вместе взятых. Зачем вам это нужно? Каждый российский солдат, который сложит оружие, получит шанс, шанс выжить", – сказал президент Украины.

Он отдельно обратился к срочникам, "которых бросили в котел этой чужой войны", и к остальным российским солдатам, "у которых еще работает инстинкт самосохранения".

"Сложите оружие. Так лучше, чем погибнуть на поле боя, на нашей земле", – сказал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)