Россия, как всегда, себе в ущерб играет в какие-то игры – Подоляк о переговорах Украины и РФ

Подоляк считает, что договор о гарантиях безопасности должны подписать не менее пяти стран Фото: Михаил Подоляк / Facebook

"Господин Мединский (глава российской делегации. – "ГОРДОН") уже озвучил какие-то модели. Хотя мы договорились не объявлять ничего до момента, пока у нас не будет все согласовано на 90%. Но Россия, как всегда, себе в ущерб играет в какие-то игры", – сказал советник главы ОП.

По его словам, для Украины "принципиально не просто мирное соглашение" по поводу масштабной войны, которую РФ начала против Украины 24 февраля.

"Нас не устраивает старая система безопасности, где доминирующую роль играл НАТО. Мы же двигались в сторону НАТО, были, по сути, его младшим партнером. Во время войны мы нуждались в консультационной помощи, как минимум в возможности ускоренной закупки вооружений. Так вот, 25 февраля НАТО даже не пригласил нас на свой саммит. Они испугались. И мы понимаем, что вся эта послевоенная архитектура безопасности больше в Европе не работает. ОБСЕ тоже не справляется с обеспечением безопасности", – объяснил Подоляк.

Он подчеркнул, что украинская сторона "положила на стол переговоров" украинскую модель гарантий безопасности.

"Она предполагает, что не будет двустороннего договора Россия – Украина. Будет многосторонний договор, пакетное соглашение, в котором участие примет ряд стран – их количество еще обсуждается. Пять или семь стран", – подчеркнул Подоляк.

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