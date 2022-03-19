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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия, как всегда, себе в ущерб играет в какие-то игры – Подоляк о переговорах Украины и РФ

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Подоляк считает, что договор о гарантиях безопасности должны подписать не менее пяти стран
Подоляк считает, что договор о гарантиях безопасности должны подписать не менее пяти стран
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Россия, вопреки договоренностям, озвучивает "какие-то модели", которые обсуждаются на переговорах Украины и РФ. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил "Медузе" в интервью, которое было опубликовано 17 марта.

"Господин Мединский (глава российской делегации. – "ГОРДОН") уже озвучил какие-то модели. Хотя мы договорились не объявлять ничего до момента, пока у нас не будет все согласовано на 90%. Но Россия, как всегда, себе в ущерб играет в какие-то игры", – сказал советник главы ОП.

По его словам, для Украины "принципиально не просто мирное соглашение" по поводу масштабной войны, которую РФ начала против Украины 24 февраля.

"Нас не устраивает старая система безопасности, где доминирующую роль играл НАТО. Мы же двигались в сторону НАТО, были, по сути, его младшим партнером. Во время войны мы нуждались в консультационной помощи, как минимум в возможности ускоренной закупки вооружений. Так вот, 25 февраля НАТО даже не пригласил нас на свой саммит. Они испугались. И мы понимаем, что вся эта послевоенная архитектура безопасности больше в Европе не работает. ОБСЕ тоже не справляется с обеспечением безопасности", – объяснил Подоляк.

Он подчеркнул, что украинская сторона "положила на стол переговоров" украинскую модель гарантий безопасности.

"Она предполагает, что не будет двустороннего договора Россия – Украина. Будет многосторонний договор, пакетное соглашение, в котором участие примет ряд стран – их количество еще обсуждается. Пять или семь стран", – подчеркнул Подоляк.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

С конца февраля Украина и Россия проводят переговоры об окончании войны. Уже состоялись три очных раунда, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате. "Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявил Подоляк.

Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.

16 марта американская газета Financial Times опубликовала якобы мирный план, который разрабатывают делегации России и Украины. Согласно информации, которую издание получило из трех источников, план состоит из 15 пунктов и предполагает отказ Украины от членства в НАТО, а также обещание не размещать иностранные военные базы или вооружение на территории страны. При этом Украина сохранит свои Вооруженные силы. В обмен в Киеве якобы рассчитывают на защиту со стороны союзников, таких как США, Великобритания и Турция.

Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что на переговорах "есть конкретные абсолютно формулировки", которые, по его мнению, "близки к согласованию".

Содержание плана раскритиковала часть украинских политиков и журналистов. После этого Подоляк заявил, что опубликованный в СМИ предварительный мирный план отображает только российские требования. По словам Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности.

Украинская сторона настаивает на личной встрече Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Лавров сказал, что глава Кремля не отказывается от такой встречи, но для этого надо провести "подготовительную работу", а встречаться уже для "фиксирования каких-то конкретных договоренностей".

Теги: Россия, Украина, НАТО, ОБСЕ, война, переговоры, политика, советник, война России против Украины, безопасность, соглашение, Михаил Подоляк
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