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В двух областях Беларуси вечером слышали звуки взрывов. Власти заявили об учениях

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Власти утверждают, что жители слышат звуки стрельб на полигоне Брестский
Власти утверждают, что жители слышат звуки стрельб на полигоне Брестский
Скриншот: ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ #ВАСЬКАПИЛОТ / YouTube

Вечером 16 марта жители разных регионов Беларуси слышали звуки взрывов.

Сообщения об этом начали поступать около 23.00 по местному времени (22.00 по Киеву), отмечается в Telegram-канале "Беларускі Гаюн", который отслеживает информацию о передвижении военной техники в Беларуси. 

Судя по опубликованной инфографике, звуки были слышны в двух областях: Брестской (в городах Барановичи, Ганцевичи, Столин, Лунинец, Пинск) и Минской (в городах Клецк, Несвиж, Слуцк). 

К примеру, в Барановичах жители слышали два взрыва, предположительно, в районе аэродрома.

"Лунинец, 22.55 приблизительно. Был слышен будто мощный хлопок в отдалении. Сейчас самолеты в сторону аэродрома возвращаются, похоже. Такого раньше не слышал ни разу у нас", – сообщил каналу один из горожан. 

"Беларускі Гаюн" также опубликовал видео со звуком, который жители Столина слышали около 23.0023.10. 

Председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук заявил в Telegram, что звуки, которые слышали местные жители, – из-за военных учений, которые проходят на полигоне Брестский в Брестской области. Ссылаясь на информацию военного комиссара Брестской области, Рогачук сообщил, что "никаких чрезвычайных событий не происходит". Он анонсировал, что стрельбы из артиллерийских орудий также состоятся 17-го, 18-го, 23,-го 24-го и 29 марта. 

Но авторы канала "Беларускі Гаюн" подвергли сомнению эту версию. 

"Все бы ничего, но есть нюанс: в среднем днем на ровной местности летом выстрел из огнестрельного оружия слышен на расстоянии до 3 км, орудийный выстрел  до 5 км, а орудийная стрельба может быть услышана за 15 км. А от ближайшей точки, где слышали звуки взрывов, Пинска, до полигона Брестский не 3, не 5, а 165 км", – сказано в сообщении. 

Контекст:

Сегодня идет 22-й день войны в Украине. Белорусские власти утверждают, что белорусская армия в войне "никакого участия не принимала и принимать не намерена". Но российские войска атакуют Украину не только со своей территории. С территории Беларуси они систематически наносятся ракетные удары по военным и гражданским объектам в Украине. Кроме того, российские самолеты, которые сбрасывают авиабомбы на украинские населенные пункты, базируются в том числе на белорусских аэродромах

Лидеры ЕС на неформальном саммите, который 10–11 марта проходил во Франции, заявили, что Беларусь наряду с Россией несет полную ответственность за развязанную на территории Украины войну. Беларусь они назвали "сообщницей" России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские власти начали готовиться к вторжению России еще в ноябре 2021 года, но не ожидали, что нападение будет совершено с белорусской территории. Он назвал это "ударом в спину"

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Беларусь, взрыв, Брест
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