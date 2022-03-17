В двух областях Беларуси вечером слышали звуки взрывов. Власти заявили об учениях

Сообщения об этом начали поступать около 23.00 по местному времени (22.00 по Киеву), отмечается в Telegram-канале "Беларускі Гаюн", который отслеживает информацию о передвижении военной техники в Беларуси.

Судя по опубликованной инфографике, звуки были слышны в двух областях: Брестской (в городах Барановичи, Ганцевичи, Столин, Лунинец, Пинск) и Минской (в городах Клецк, Несвиж, Слуцк).

К примеру, в Барановичах жители слышали два взрыва, предположительно, в районе аэродрома.

"Лунинец, 22.55 приблизительно. Был слышен будто мощный хлопок в отдалении. Сейчас самолеты в сторону аэродрома возвращаются, похоже. Такого раньше не слышал ни разу у нас", – сообщил каналу один из горожан.

"Беларускі Гаюн" также опубликовал видео со звуком, который жители Столина слышали около 23.00–23.10.

Председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук заявил в Telegram, что звуки, которые слышали местные жители, – из-за военных учений, которые проходят на полигоне Брестский в Брестской области. Ссылаясь на информацию военного комиссара Брестской области, Рогачук сообщил, что "никаких чрезвычайных событий не происходит". Он анонсировал, что стрельбы из артиллерийских орудий также состоятся 17-го, 18-го, 23,-го 24-го и 29 марта.

Но авторы канала "Беларускі Гаюн" подвергли сомнению эту версию.

"Все бы ничего, но есть нюанс: в среднем днем на ровной местности летом выстрел из огнестрельного оружия слышен на расстоянии до 3 км, орудийный выстрел – до 5 км, а орудийная стрельба может быть услышана за 15 км. А от ближайшей точки, где слышали звуки взрывов, Пинска, до полигона Брестский не 3, не 5, а 165 км", – сказано в сообщении.