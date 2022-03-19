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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Камышин: Железнодорожного сообщения между Украиной и Беларусью нет. Я благодарен белорусским железнодорожникам

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Сейчас пути между Украиной и Беларусью в нерабочем состоянии
Сейчас пути между Украиной и Беларусью в нерабочем состоянии
Фото: depositphotos.com

Глава правления "Укрзалізниці" Александр Камышин поблагодарил честных железнодорожников Беларуси за то, что между Беларусью и Украиной больше нет железнодорожного сообщения. Об этом он заявил 19 марта в эфире "Настоящего времени".

"Я недавно обращался с призывом к белорусским железнодорожникам не выполнять преступные приказы и не вести российские военные эшелоны в сторону Украины. На сегодняшний день я могу сказать, что ж/д сообщения между Украиной и Беларусью нет", – сказал Камышин.

Он подчеркнул, что не будет уточнять детали, однако благодарен белорусским железнодорожникам за то, что они делают. На вопрос ведущей, верно ли, что сами пути между странами в нерабочем состоянии, Камышин ответил: "Так точно".

"Я верю в то, что среди белорусов, а особенно среди белорусских железнодорожников, еще остались честные люди, и я бы не хотел их подставлять. Я благодарен за то, что происходит на сегодняшний день в среде железнодорожников Беларуси... Я уверен, что честные люди в этой организации сумеют остановить работу железных дорог Беларуси по направлению перевозок военных эшелонов в сторону Украины", – добавил глава правления "Укрзалізниці".

17 марта советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович обратился к белорусам, призвав их устроить "партизанскую рельсовую войну", чтобы сорвать снабжение и переброску российских войск. Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против него за "публичные призывы к совершению актов терроризма и диверсий на объектах Белорусской железной дороги".

18 марта Telegram-канал "Сообщество железнодорожников Беларуси" сообщил, что "из-за возобновления диверсий на инфраструктуре БелЖД" охранять пути и инфраструктуру железных дорог в Гомельской и Брестской областях будет спецназ внутренних войск.

Издание "Новы Час" 18 марта опубликовало материал "Рельсовая война в Беларуси 2022" с хронологией и картой инцидентов на железных дорогах страны. По данным издания, первая волна диверсий прошла с 26 февраля по 1 марта. После этого РЖД прекратила транзит воинских эшелонов через Беларусь. Позднее власти объявили, что все группы, причастные к этим акциям, обезврежены, военные эшелоны снова отправились в Беларусь. В ответ с 15 марта акции возобновились. 

"Новы Час" пишет со ссылкой на организаторов железнодорожных акций, что они не представляли угрозы для жизни и здоровья белорусов.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Российские войска с первого дня полномасштабной войны – 24 февраля – атакуют Украину не только со своей территории, но и с территории Беларуси. Оттуда систематически наносятся ракетные удары по военным и гражданским объектам в Украине, а российские самолеты, которые сбрасывают авиабомбы на украинские населенные пункты, базируются в том числе на белорусских аэродромах.

При этом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что белорусская армия в войне в Украине, которую он вслед за президентом РФ Владимиром Путиным называет "спецоперацией", "никакого участия не принимала и принимать не намерена".

Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины сообщал 11 марта, что Беларусь разрешила РФ перевозить по своей железной дороге ракеты для систем "Град", "Смерч", "Точка-У" и "Искандер". "Белорусское общество должно требовать от власти запрета на передвижение по территории РБ военных эшелонов с техникой. Перевозящие российские боеприпасы также становятся участниками преступления", – подчеркнули в ЦПД при СНБО.

Теги: Беларусь, военные, железная дорога, поезда, война России против Украины, российские военные, Александр Камышин
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