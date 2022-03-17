В Беларуси завели уголовное дело на Арестовича из-за призыва устроить "тотальную рельсовую войну"

Арестович призывал "к совершению актов терроризма и диверсий на объектах Белорусской железной дороги", отметили в прокуратуре Беларуси Фото: president.gov.ua

Отмечается, что дело заведено по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

"Установлено, что подозреваемый не позднее 17 марта 2022 года записал и разместил в глобальной компьютерной сети интернет видеоролик с публичными призывами к совершению актов терроризма и диверсий на объектах Белорусской железной дороги, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, – говорится в сообщении. – Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Республики Беларусь".

17 марта Арестович опубликовал в Facebook видеообращение, призвав устроить "тотальную рельсовую войну" противнику на оккупированных территориях.

Арестович отметил в посту к видео, что в первую очередь это касается следующих направлений: Крым – Мелитополь, Крым – Херсон, Валуйки (РФ) – Купянск, Гомель (Беларусь) – Киев (общее направление), Брянск (РФ) – Киев (общее направление).

"Срыв снабжения противника по железным дорогам (а этот вид снабжения самый эффективный) может радикально изменить ситуацию в нашу пользу, особенно на направлении Крым – Мелитополь. По этому направлению противник снабжает группировку, штурмующую Мариуполь", – подчеркнул Арестович.

В опубликованном видео советник главы ОПУ обратился, в частности, и к белорусам.

"Кстати, с самой Беларуси может пойти такое снабжение. Недаром там электрички перекрашивали… Так что братья-белорусы, если вы против этой войны, то сделайте то, что у вас получалось лучше всего, – партизанскую рельсовую войну. И в самой Беларуси, подчеркиваю, только на путях переброски российских войск", – сказал Арестович.

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