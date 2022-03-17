В Беларуси завели уголовное дело на Арестовича из-за призыва устроить "тотальную рельсовую войну"

Отмечается, что дело заведено по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
"Установлено, что подозреваемый не позднее 17 марта 2022 года записал и разместил в глобальной компьютерной сети интернет видеоролик с публичными призывами к совершению актов терроризма и диверсий на объектах Белорусской железной дороги, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, – говорится в сообщении. – Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Республики Беларусь".
17 марта Арестович опубликовал в Facebook видеообращение, призвав устроить "тотальную рельсовую войну" противнику на оккупированных территориях.
Арестович отметил в посту к видео, что в первую очередь это касается следующих направлений: Крым – Мелитополь, Крым – Херсон, Валуйки (РФ) – Купянск, Гомель (Беларусь) – Киев (общее направление), Брянск (РФ) – Киев (общее направление).
"Срыв снабжения противника по железным дорогам (а этот вид снабжения самый эффективный) может радикально изменить ситуацию в нашу пользу, особенно на направлении Крым – Мелитополь. По этому направлению противник снабжает группировку, штурмующую Мариуполь", – подчеркнул Арестович.
В опубликованном видео советник главы ОПУ обратился, в частности, и к белорусам.
"Кстати, с самой Беларуси может пойти такое снабжение. Недаром там электрички перекрашивали… Так что братья-белорусы, если вы против этой войны, то сделайте то, что у вас получалось лучше всего, – партизанскую рельсовую войну. И в самой Беларуси, подчеркиваю, только на путях переброски российских войск", – сказал Арестович.
Война России против Украины. Главное
Российские войска с первого дня войны – 24 февраля – атакуют Украину не только со своей территории, но и с территории Беларуси. Оттуда систематически наносятся ракетные удары по военным и гражданским объектам в Украине, а российские самолеты, которые сбрасывают авиабомбы на украинские населенные пункты, базируются в том числе на белорусских аэродромах. В оперативном командовании "Север" рассказывали, что фиксировали белорусские войска в Черниговской области с первых дней войны.
При этом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что белорусская армия в войне в Украине, которую он, вслед за президентом РФ Владимиром Путиным, называет "спецоперацией", "никакого участия не принимала и принимать не намерена".
Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины сообщал 11 марта, что Беларусь разрешила РФ перевозить по своей железной дороге ракеты для систем "Град", "Смерч", "Точка-У" и "Искандер". "Белорусское общество должно требовать от власти запрета на передвижение по территории РБ военных эшелонов с техникой. Перевозящие российские боеприпасы также становятся участниками преступления", – подчеркнули в ЦПД при СНБО.