Среди белорусских военных есть запрос на сдачу в плен при их использовании против Украины – Минобороны Украины

Она комментировала сегодняшнюю информацию Генерального штаба Вооруженных сил Украины о признаках подготовки прямого вторжения войск Беларуси в Украину на стороне российских оккупантов.
"Доносим информацию о том, если так случится, как сдаться в плен. Потому что там есть высокий запрос на сдачу в плен, если начнутся такие активные действия и у них не будет выхода", – сказала Маляр.
Она отметила, что запросы поступают разными путями.
"Ситуация очень интересная. Мы знаем, что территорию Беларуси использует именно Российская Федерация для того, чтобы совершать агрессивные действия. Но есть позиция военных Беларуси. И среди них уже зреет страх и нежелание выполнять это распоряжение, если оно будет", – объяснила Маляр.
По словам замминистра, "они уже видят, что здесь происходит".
"У них понемногу рушится миф о непобедимой российской армии. Они уже начинают осознавать, что на самом деле выполнение такого приказа – это совершение военного преступления", – сказала Маляр.
Война России против Украины. Главное
Российские войска с первого дня полномасштабной войны – 24 февраля – атакуют Украину не только со своей территории, но и с территории Беларуси. Оттуда систематически наносятся ракетные удары по военным и гражданским объектам в Украине, а российские самолеты, которые сбрасывают авиабомбы на украинские населенные пункты, базируются в том числе на белорусских аэродромах.
При этом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что белорусская армия в войне в Украине, которую он вслед за президентом РФ Владимиром Путиным называет "спецоперацией", "никакого участия не принимала и принимать не намерена".
Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины сообщал 11 марта, что Беларусь разрешила РФ перевозить по своей железной дороге ракеты для систем "Град", "Смерч", "Точка-У" и "Искандер". С 15 марта, по данным СМИ, на белорусской железной дороге началась новая волна диверсий.