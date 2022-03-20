Среди белорусских военных есть запрос на сдачу в плен при их использовании против Украины – Минобороны Украины

Она комментировала сегодняшнюю информацию Генерального штаба Вооруженных сил Украины о признаках подготовки прямого вторжения войск Беларуси в Украину на стороне российских оккупантов.

"Доносим информацию о том, если так случится, как сдаться в плен. Потому что там есть высокий запрос на сдачу в плен, если начнутся такие активные действия и у них не будет выхода", – сказала Маляр.

Она отметила, что запросы поступают разными путями.

"Ситуация очень интересная. Мы знаем, что территорию Беларуси использует именно Российская Федерация для того, чтобы совершать агрессивные действия. Но есть позиция военных Беларуси. И среди них уже зреет страх и нежелание выполнять это распоряжение, если оно будет", – объяснила Маляр.

По словам замминистра, "они уже видят, что здесь происходит".

"У них понемногу рушится миф о непобедимой российской армии. Они уже начинают осознавать, что на самом деле выполнение такого приказа – это совершение военного преступления", – сказала Маляр.

Война России против Украины. Главное