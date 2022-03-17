Канада расширила санкции против Беларуси из-за поддержки российского вторжения в Украину

"Мир в ужасе становится свидетелем бессмысленного насилия, происходящего в Украине. Точно так же, как Канада вводит жесткие санкции против российского режима, белорусское руководство также должно нести ответственность за потворство и поддержку неспровоцированных атак [президента РФ] Владимира Путина. Канада требует от Александра Лукашенко прекратить поддержку российского вторжения. Мы без колебаний предпримем дальнейшие действия. Мир наблюдает", – сказала она.

Санкции вводятся против 22 человек – высокопоставленных чиновников министерства обороны Беларуси, поддержавших нападение, в частности, позволяя своей стране служить стартовой площадкой для российского вторжения.

"Сегодняшнее заявление направляет сообщникам президента Путина четкий сигнал: те, кто поддерживает нарушения суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, будут привлечены к ответственности. Эти новые меры демонстрируют непоколебимую приверженность Канады оказывать давление на белорусское руководство, чтобы оно прекратило поддержку нападения Владимира Путина на Украину. Канада продолжит следить за ситуацией и будет работать в тесном сотрудничестве со своими международными партнерами", – говорится в сообщении министерства.