Сейм Литвы единогласно принял резолюцию с призывом к ООН обеспечить бесполетную зону над Украиной

"Никто не предлагает нападать и никто не предлагает объявлять войну. Предложение заключается в обеспечении безопасности и жизни мирных жителей и, кстати, граждан тех же стран Европы, НАТО и ООН, которые путешествуют и перевозят гуманитарную помощь в Украину, что мы и предлагаем в нашей резолюции", – заявил вице-спикер Сейма Паулюс Саударгас.

Проект единогласно поддержали 100 депутатов Сейма. Резолюция призывает парламенты демократических стран работать над открытием гуманитарных коридоров в Украине, чтобы помочь гражданскому населению покинуть зоны боевых действий и незаконно оккупированные Россией территории для защиты гуманитарных конвоев. Документ предлагает объявить воздушное пространство над этими районами, а также над атомными электростанциями и хранилищами ядерных отходов в Украине бесполетной зоной.

Кроме этого, парламент призвал другие страны поставлять в Украину вооружение, уделяя первоочередное внимание системам противовоздушной обороны, которые спасут жизни мирных жителей и закроют их воздушное пространство и порты для самолетов и кораблей Российской Федерации.

Также в документе звучит призыв усиливать санкции против России и Беларуси.

"Государства-члены ЕС и их парламентарии призываются мобилизовать максимальную политическую поддержку Украины, дать возможность институтам ЕС предпринять шаги для немедленного предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС и начать переговорный процесс", – говорится в сообщении.