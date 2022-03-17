Сейм Литвы единогласно принял резолюцию с призывом к ООН обеспечить бесполетную зону над Украиной

"Никто не предлагает нападать и никто не предлагает объявлять войну. Предложение заключается в обеспечении безопасности и жизни мирных жителей и, кстати, граждан тех же стран Европы, НАТО и ООН, которые путешествуют и перевозят гуманитарную помощь в Украину, что мы и предлагаем в нашей резолюции", – заявил вице-спикер Сейма Паулюс Саударгас.
Проект единогласно поддержали 100 депутатов Сейма. Резолюция призывает парламенты демократических стран работать над открытием гуманитарных коридоров в Украине, чтобы помочь гражданскому населению покинуть зоны боевых действий и незаконно оккупированные Россией территории для защиты гуманитарных конвоев. Документ предлагает объявить воздушное пространство над этими районами, а также над атомными электростанциями и хранилищами ядерных отходов в Украине бесполетной зоной.
Кроме этого, парламент призвал другие страны поставлять в Украину вооружение, уделяя первоочередное внимание системам противовоздушной обороны, которые спасут жизни мирных жителей и закроют их воздушное пространство и порты для самолетов и кораблей Российской Федерации.
Также в документе звучит призыв усиливать санкции против России и Беларуси.
"Государства-члены ЕС и их парламентарии призываются мобилизовать максимальную политическую поддержку Украины, дать возможность институтам ЕС предпринять шаги для немедленного предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС и начать переговорный процесс", – говорится в сообщении.
С начала полномасштабного вторжения РФ Украина просит НАТО "закрыть небо" над страной, установив бесполетную зону.
Под бесполетной зоной имеется в виду запрет на нахождение авиации над какой-либо территорией. Сторона, которая вводит такой режим, очерчивает его границы и начинает отслеживать соблюдение. Самолеты, которые хотят войти в воздушное пространство, где установлена бесполетная зона, должны запрашивать разрешение на вход у установившей ее стороны. Все самолеты без такого разрешения в зоне действия режима по умолчанию считаются нарушителями и уничтожаются.
В НАТО заявляли, что не выполнят просьбу Украины, так как это может привести к началу войны между Альянсом и РФ.
16 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны – члены Альянса по-прежнему не намерены создавать бесполетную зону над Украиной, чтобы защитить украинские города от российских бомбардировок.