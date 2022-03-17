"Очень больно на это все смотреть". Тина Кароль опубликовала ролик с призывом закрыть небо над Украиной

В ролике сочетаются кадры мирной жизни в Украине и разрушений, полученных вследствие российской военной агрессии. Показаны также мирные жители, пострадавшие в войне России против Украины.
"Закройте небо над Украиной", – призвала Тина Кароль.
В ролике звучит мелодия украинского композитора Мирослава Скорика.
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"Очень больно на это все смотреть и понимать, что это наша реальность, наше настоящее", – прокомментировала подписчица tina_lovefan.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале войны России против Украины Тина Кароль молилась за мир в женском монастыре. Певица призвала проводить флешмобы в поддержку Украины по всему миру.