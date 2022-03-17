"Очень больно на это все смотреть". Тина Кароль опубликовала ролик с призывом закрыть небо над Украиной

В ролике сочетаются кадры мирной жизни в Украине и разрушений, полученных вследствие российской военной агрессии. Показаны также мирные жители, пострадавшие в войне России против Украины.

"Закройте небо над Украиной", – призвала Тина Кароль.

В ролике звучит мелодия украинского композитора Мирослава Скорика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

"Очень больно на это все смотреть и понимать, что это наша реальность, наше настоящее", – прокомментировала подписчица tina_lovefan.

Война России против Украины. Главное (обновляется)