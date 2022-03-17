"Из опыта Второй мировой". Макаревич высказался о символе Z, используемом Россией в войне против Украины

Макаревич: Все бьются над загадкой символа Z. А вы наклоните его слегка набок
Фото: Андрей Макаревич / Facebook
Российский музыкант и художник Андрей Макаревич 16 марта в Facebook заявил, что для того, чтобы понять, что означает символ Z, который использует РФ в войне против Украины, нужно расположить его под углом.
"Все бьются над загадкой символа Z. А вы наклоните его слегка набок – ничего не напоминает? Из опыта Второй мировой?" – написал он, вероятно, намекнув на фашистскую свастику.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.