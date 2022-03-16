"Если не помогаете, а просто сторожите квартиру или мужа, уезжайте". Малахова вывезла детей за границу за две недели до войны

Малахова: Я не хочу, чтобы защитники, которые должны обезвредить врага, носились с носилками со мной, не хочу, чтобы мои руки и ноги, и без того очень уставшие, медики собирали по территории Фото: Dasha Malakhova / Facebook

"Отъезд для меня никогда не был бегством, а только оптимизацией рисков, эффективным стратегическим решением, фактом, что я приняла правила игры и выиграю эту войну лично, во что бы то ни стало. Не стоит возлагать всю ответственность за победу на защитников, волонтеров и государство. У них сейчас много дел. И завтра они не закончатся. Я уверена, если вы в стране, где идет война, тактически не принимаете участия, вы обуза для всех, – написала актриса. – Если вы не помогаете, а просто сторожите квартиру или мужа, прошу, уезжайте. Я не хочу, чтобы защитники, которые должны обезвредить врага, носились с носилками со мной, не хочу, чтобы мои руки и ноги, и без того очень уставшие, медики собирали по территории. Не хочу, чтобы ребята лишний раз возили мне воду, лекарства и еду. Я сама в состоянии позаботиться о себе. Пожалейте людей, от которых вы будете зависеть, если останетесь".

Малахова призналась, что вывезла своих сыновей из Киева за две недели до начала войны.

"Я понимала, что просто сойду с ума, если бомбежка начнется, а я не уберегла детей. Я знала, что война начнется, это был вопрос времени. Я не могла работать в Украине, была очень нервной и не функциональной – для меня это равно проиграть войну", – написала она.

Актриса подчеркнула, что не планирует оформлять документы беженца.

"Мы победим, обязательно победим. Но сначала нужно признать, что мы люди страны, в которой идет страшная война. И мы сможем устоять", – подытожила она.

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