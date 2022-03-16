"Все соседи сплотились. Новости узнавали на улице". Ващук рассказал, как эвакуировался из осажденного оккупантами Гостомеля

Ващук: Еды было на трое суток. Пока три дня было электричество, было более-менее. За три дня до выезда пропал газ, пришлось готовить на костре Фото: vlad__vashchuk / Instagram

По словам Ващука, они провели в подвале своего частного дома 15 дней, прячась от обстрелов и оккупантов.

"Еды было на трое суток. Пока три дня было электричество, было более-менее. За три дня до выезда пропал газ, пришлось готовить на костре", – отметил он.

Ващук рассказал, что оккупанты передвигались по городу вместе с "местными проводниками".

"Они рассказывали им, что, где и как. К себе их никто не пускал. Все соседи сплотились. Новости узнавали на улице", – отметил футболист.

Рассказывая об обстрелах, он уточнил, что в какой-то момент они длились 15 часов подряд.

"Я уже ждал, когда у них боеприпасы закончатся. Как пинг-понг получается: наши – они, наши – они. Было видно, как снаряды летают то в одну, то в другую сторону. Самолеты низко летели", – отметил футболист.

Ващук сообщил, что спустя 15 дней принял решение покинуть город.

"Ничего не было организовано, информацией о гуманитарном коридоре мы не владели, поэтому решили тупо стать в колонну и ехать. Психанули, можно сказать. За пять минут образовалась куча машин – и в путь. Ехали через центр Гостомеля, там все разбито, столбы электропередачи валяются... Русские блокпосты проехали без проблем. Выехали на житомирскую трассу, потом – на Белогородку, а там уже нас встретил мой брат. Вместе с ним приехали домой. Когда мы выезжали, эвакуационные автобусы шли нам навстречу. При этом даже их водители не знали, куда ехать, чтобы забрать тех, кто не смог уехать на машине", – заявил спортсмен.

Ващук рассказал, что сейчас за его домом в Гостомеле присматривают пожилые соседи, которые там остались, сам он с сыном живет в гостях у брата, а дочь вместе с матерью, украинской бизнесвумен Маргаритой Сичкарь, уехала во Львов.

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