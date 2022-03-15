  Джамала: Муж разбудил меня и сказал: "Началась война. Россия на нас напала". Было принято решение двигаться к границе

Джамала: 24-го мы еще три раза спустились в бомбоубежище, когда слышали взрывы, а вечером приняли решение выдвигаться в сторону Тернополя Фото: jamalajaaa / Instagram

По словам певицы, в тот же день они решили переехать в Тернополь.

"Мой муж разбудил меня и сказал: "Началась война. Россия на нас напала". Я просто оцепеневшая от ужаса смотрю, где один ребенок, где второй ребенок. Это невозможно даже осознать, что делать, куда бежать. Почему? За что? Это ужас, который не описать словами. 24-го [февраля] мы еще три раза спустились в бомбоубежище, когда слышали взрывы, а вечером приняли решение выдвигаться в сторону Тернополя. В Тернополе через два дня мы проснулись опять от взрыва бомбы. Потом было принято решение двигаться к границе. И то мы до конца не понимали, польская это будет или румынская. Это катастрофа в самом центре Европы", – рассказала певица.

По словам Джамалы, в настоящее время она находится в Турции в доме своей сестры, а ее муж, его родственники и члены ее команды остались в Украине.

ВИДЕО

Видео: Настоящее Время. Сюжеты / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)