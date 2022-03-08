Джамала: Вместе мы сильны. Нет западной, восточной или центральной. Есть сейчас единая Украина, единая во всем – это наш дом!

Джамала: Друзья, сейчас очень важно, чтобы мы были максимально сильными, терпеливыми и любящими Фото: jamalajaaa / Instagram

"Друзья, сейчас очень важно, чтобы мы были максимально сильными, терпеливыми и любящими. Я знаю, тяжело сохранять спокойствие. Российская пропаганда будет стараться максимально нас раскачать, чтобы разделить. Мы все помним притчу о венике. По одной соломинке нас легко сломать. А вместе – никогда. Вместе мы сильны. Нет западной, восточной или центральной. Есть сейчас единая Украина, единая во всем – это наш дом! Наш язык, наша культура, наша история. Есть Украина, и мы защищаем ее вместе", – заявила певица.

Джамала отметила, что иногда хочется разозлиться, повздорить с теми, кто рядом: родителями, детьми, друзьями, но призвала не срываться на них.

"Это неправильное направление злости. Закройте глаза, сделайте вдох-выдох и направьте свою агрессию на русского "царя". Отправьте корабль как можно дальше", – призвала она.

Также Джамала попросила неустанно благодарить всех, кто рядом: украинскую армию, территориальную оборону, волонтеров, политиков, артистов, делающих все, чтобы сохранить страну.

"Давайте уважать друг друга! Нам всем придется строить и убирать наши города после победы. Это как быть настоящими супругами, это как стать родителями один раз на всю жизнь. Слава Украине! Героям слава!" – завершила она пост.