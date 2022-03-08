Бульвар Шоубиз
 
08 марта, 2022
 
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Джамала: Вместе мы сильны. Нет западной, восточной или центральной. Есть сейчас единая Украина, единая во всем – это наш дом!

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Джамала: Друзья, сейчас очень важно, чтобы мы были максимально сильными, терпеливыми и любящими
Джамала: Друзья, сейчас очень важно, чтобы мы были максимально сильными, терпеливыми и любящими
Фото: jamalajaaa / Instagram

Украинская певица, победительница "Евровидения 2016" Джамала 7 марта в Instagram обратилась к украинцам с призывом быть едиными.

"Друзья, сейчас очень важно, чтобы мы были максимально сильными, терпеливыми и любящими. Я знаю, тяжело сохранять спокойствие. Российская пропаганда будет стараться максимально нас раскачать, чтобы разделить. Мы все помним притчу о венике. По одной соломинке нас легко сломать. А вместе – никогда. Вместе мы сильны. Нет западной, восточной или центральной. Есть сейчас единая Украина, единая во всем – это наш дом! Наш язык, наша культура, наша история. Есть Украина, и мы защищаем ее вместе", – заявила певица.

Джамала отметила, что иногда хочется разозлиться, повздорить с теми, кто рядом: родителями, детьми, друзьями, но призвала не срываться на них.

"Это неправильное направление злости. Закройте глаза, сделайте вдох-выдох и направьте свою агрессию на русского "царя". Отправьте корабль как можно дальше", – призвала она.

Также Джамала попросила неустанно благодарить всех, кто рядом: украинскую армию, территориальную оборону, волонтеров, политиков, артистов, делающих все, чтобы сохранить страну.

"Давайте уважать друг друга! Нам всем придется строить и убирать наши города после победы. Это как быть настоящими супругами, это как стать родителями один раз на всю жизнь. Слава Украине! Героям слава!" – завершила она пост.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов по состоянию на 6 марта составили более 11 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также 285 танков, 985 ББМ, 109 артиллерийских систем, 50 РСЗО, 21 единица средств ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов, 447 автомобилей, два легких скоростных катера, 60 цистерн с топливом и четыре оперативно-тактических беспилотника.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессораСанкции намерены расширять и далее.

Теги: Россия, Украина, война, пропаганда, агрессия, российская пропаганда, Джамала, украинцы, война России против Украины, певица, язык
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