Во время российско-украинской войны погиб каскадер "Сватов" Строкань

"Это фото, сделанное во время съемок сериала "Спросите у осени". Вова в белом парике имитировал меня, воровку, за рулем, во время съемок безумной и зрелищной аварии. Вова – Строкань Володя! Один из лучших каскадеров в кино, делавший сногсшибательные трюки, порой несовместимые с жизнью… Но он их делал! Всегда идеально! Просчитывая все до миллиметра", – заявила она.

Ребрик не раскрыла подробности гибели коллеги.

"Бесстрашный! Отчаянный! Смелый! Всегда с улыбкой и добрыми глазами! Как так? Тебя больше нет! Герои не умирают!" – написала актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

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