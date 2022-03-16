Алина Паш показала отца, отправившегося на передовую, и попросила о помощи

"К сожалению, так получилось, что его роте, где он командир, не выдали никакого обмундирования, кроме оружия. Мы, дочери и матери, друзья 38 добровольцев этой роты, ищем помощь. С мира по нитке нашли большинство того, что нужно из списка. Ведем общение с волонтерами со всей Украины и не только", – написала она.

Паш предоставила список необходимого обмундирования: бронежилеты – 38 шт., каски – 38 шт., аптечки – 38 шт., тактические рюкзаки – 38 шт., разгрузки – 38 шт., балаклавы – 10 шт., тактические перчатки – 28 шт., паверы – 5 шт., "поджопники" – 38 шт., два тепловизора.

Для желающих помочь финансово Паш оставила ссылку с реквизитами.

"Слава нашим защитникам! Слава непобедимой и крепкой Украине!" – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2019 году Паш была внесена в базу украинского сайта "Миротворец" за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым и участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.

12 февраля Паш стала победительницей украинского нацотбора на конкурс "Евровидение 2022" с композицией "Тіні забутих предків", набрав в итоге 15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных.

Команда Паш 13 февраля представила документы о легальном пересечении границы оккупированного Крыма. В справке, предоставленной ГПСУ, сообщается, что Паш пересекала границу Украины через КПВВ "Чаплинка" 11-го и 13 августа 2015 года.

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.