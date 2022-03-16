"Пусть слышат, как их страна сейчас звучит для всего мира". В сеть выложили гимн РФ, созданный из звуков взрывов и обстрелов. Аудио

Создатели альтернативного гимна РФ: Россия, когда играет твой гимн, надо не вставать, а бежать Фото: anthemoftruerussia.org

"24 февраля – день, когда украинцы проснулись в 4.00 из-за сирен воздушной тревоги. Их до сих пор можно услышать по всей Украине. Каждый день и каждую ночь со звуками взрывов, падающих бомб, выстрелов, обстрелов, танков, а также плача людей, детей и домашних животных", – говорится в описании ролика.

"Россия, когда играет твой гимн, надо не вставать, а бежать. Пусть слышат, как их страна сейчас звучит для нас и для всего мира", – отметили в релизе создатели нового российского гимна.

Альтернативный гимн России также размещен на цифровых платформах Apple Music і Spotify.

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Видео: Stop Russian Fighters / YouTube

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