На сессии ПАСЕ Шмыгаль потребовал немедленно исключить Россию из Совета Европы

"Все мы знаем, что наказания за геноцид и терроризм избежать невозможно. И мы должны быть еще более жесткими в нашем ответе. Мы требуем принять решение о немедленном исключении России из Совета Европы! Тем, кто безусловно поддерживает неспровоцированную и ничем не оправданную агрессию, нет места в единой европейской семье, где человеческая жизнь является наивысшей ценностью", – сказал он.
Премьер также призвал Запад "объединить усилия ради прекращения агрессии, убийств гражданских и гарантирования безопасности гуманитарных коридоров".
"Необходимо остановить агрессию. Пока не произошло ядерной катастрофы. Пока вся Европа не очутилась в огне. Поэтому требуем: закройте небо над Украиной! Закройте небо ради жизни людей, которые находятся на территории Украины, закройте небо ради европейской и мировой безопасности", – заявил Шмыгаль.
Премьер-министр выступал в ПАСЕ по видеосвязи.
Война России против Украины. Главное
МИД РФ заявил 10 марта, что не будет больше участвовать в Совете Европы якобы из-за того, что Европейский союз и НАТО злоупотребляют своим большинством в организации.
Россия решила выйти из Совета Европы после того, как Запад коллективно осудил ее за полномасштабное военное вторжение в Украину, начавшееся 24 февраля. Спустя день, 25 февраля, Комитет министров Совета Европы по инициативе Украины и Польши приостановил членство России в организации.
Совет Европы – международная организация, содействующая сотрудничеству между ее членами, государствами и странами Европы, в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия.
В составе Совета Европы, кроме России, находятся 46 государств, среди которых и Украина. Россия вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года, а 30 марта 1998 года ею была ратифицирована Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.
Уход РФ из организации означает, что россияне, в частности, больше не смогут подавать иски в Европейский суд по правам человека.