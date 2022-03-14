На сессии ПАСЕ Шмыгаль потребовал немедленно исключить Россию из Совета Европы

"Все мы знаем, что наказания за геноцид и терроризм избежать невозможно. И мы должны быть еще более жесткими в нашем ответе. Мы требуем принять решение о немедленном исключении России из Совета Европы! Тем, кто безусловно поддерживает неспровоцированную и ничем не оправданную агрессию, нет места в единой европейской семье, где человеческая жизнь является наивысшей ценностью", – сказал он.

Премьер также призвал Запад "объединить усилия ради прекращения агрессии, убийств гражданских и гарантирования безопасности гуманитарных коридоров".

"Необходимо остановить агрессию. Пока не произошло ядерной катастрофы. Пока вся Европа не очутилась в огне. Поэтому требуем: закройте небо над Украиной! Закройте небо ради жизни людей, которые находятся на территории Украины, закройте небо ради европейской и мировой безопасности", – заявил Шмыгаль.

Премьер-министр выступал в ПАСЕ по видеосвязи.

Война России против Украины. Главное

МИД РФ заявил 10 марта, что не будет больше участвовать в Совете Европы якобы из-за того, что Европейский союз и НАТО злоупотребляют своим большинством в организации.

Россия решила выйти из Совета Европы после того, как Запад коллективно осудил ее за полномасштабное военное вторжение в Украину, начавшееся 24 февраля. Спустя день, 25 февраля, Комитет министров Совета Европы по инициативе Украины и Польши приостановил членство России в организации.