Умерла звезда сериала "Вавилон 5" Фурлан

Звезда сериалов "Вавилон 5" и "Остаться в живых" американская актриса Мира Фурлан скончалась 20 января на 66-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице Фурлан в Twitter.
Причины смерти актрисы не сообщаются.
January 22, 2021
Фурлан родилась в 1955 году в городе Загреб, который сейчас является столицей Хорватии. В 1991 году эмигрировала в США.
Фурлан стала известна после роли Деленн в фантастическом сериале "Вавилон 5", который выходил в период с 1994 года по 1998-й.
В память об актрисе режиссер фильма Джозеф Майкл Стражински разместил на своей странице в Twitter фрагмент сериала с ее участием.
January 22, 2021
Она также сыграла Даниэль Руссо в сериале "Остаться в живых" (2004 – 2010).
Фильм режиссера Эмира Кустурицы с ее участием "Папа в командировке" (1985) получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.