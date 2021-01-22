Умерла звезда сериала "Вавилон 5" Фурлан

Звезда сериала "Вавилон 5" актриса Мира Фурлан скончалась в возрасте 65 лет.

Фурлан родилась в 1955 году Фото: mirafurlan_ / Instagram

Звезда сериалов "Вавилон 5" и "Остаться в живых" американская актриса Мира Фурлан скончалась 20 января на 66-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице Фурлан в Twitter.

Причины смерти актрисы не сообщаются.

Фурлан родилась в 1955 году в городе Загреб, который сейчас является столицей Хорватии. В 1991 году эмигрировала в США.

Фурлан стала известна после роли Деленн в фантастическом сериале "Вавилон 5", который выходил в период с 1994 года по 1998-й.

В память об актрисе режиссер фильма Джозеф Майкл Стражински разместил на своей странице в Twitter фрагмент сериала с ее участием.

Она также сыграла Даниэль Руссо в сериале "Остаться в живых" (2004 – 2010).

Фильм режиссера Эмира Кустурицы с ее участием "Папа в командировке" (1985) получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.