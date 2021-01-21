Умерла экс-жена Делона – актриса Натали Делон

Французская актриса Натали Делон скончалась от рака на 80-м году жизни. Она была единственной официальной женой актера Алена Делона.

Натали Делон четыре года прожила в браке с Аленом Делоном Фото: Muses of the 60's / Facebook

21 января в Париже умерла 79-летняя экс-супруга французского актера Алена Делона – актриса и режиссер Натали Делон. О ее смерти сообщил в Instagram сын Энтони Делон.

"Покойся с миром", – написал он в публикации.

В комментарии Paris Match Энтони Делон уточнил, что его мать скончалась от рака. Смерть наступила в 11.00. Рядом с Натали Делон были ее близкие.

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Натали Делон (до замужества Бартелеми) – первая и единственная супруга Алена Делона. Пара прожила в браке четыре года и рассталась в 1968 году. В браке у супругов родился сын Этони (1964). Сейчас он известный киноактер и ведущий.

Натали Делон начала сниматься в 1967 году, а премьера последнего фильма с ее участием состоялась в 2008 году.