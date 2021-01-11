Умерла 96-летняя мать миллиардера Брэнсона. Накануне она переболела СОVID-19

Британский миллиардер Ричард Брэнсон за четыре дня до смерти 96-летней матери Евы Брэнсон сообщил, что ей удалось побороть COVID-19.

Британский миллиардер Ричард Брэнсон 11 января в Instagram сообщил о смерти своей матери – 96-летней Евы Брэнсон.

"Моя мама Ева также скончалась. Но вместо того, чтобы оплакивать ее потерю, я хотел бы отпраздновать ее прекрасную жизнь, ее огромный дух", – написал он.

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7 января Брэнсон сообщил, что две недели назад его мать сдала положительный тест на коронавирус, но ей удалось побороть болезнь.

"Поскольку маме 96 лет и у нее проблемы со здоровьем, мы опасались худшего. Она должна была получить вакцину на следующий день после положительного результата теста. Но мама всегда была отличным борцом, и мы очень рады, что ее анализ на COVID-19 оказался отрицательным. Еще рано, но, похоже, она на пути к выздоровлению", – сообщил он тогда.

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Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 11 января в Великобритании коронавирусом заразилось 3,08 млн человек, из которых 81,56 тыс. скончались. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса по состоянию на 11 января.