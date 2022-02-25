"Предчувствовала боль". Тина Кароль ушла в женский монастырь молиться за Украину

Тина Кароль: Пусть мой голос и пение способствуют молитве за вас и за мир. Любимая Украина! Фото: tina_karol / Instagram

"Я нахожусь в женском монастыре – предчувствовала боль и пошла молиться еще неделю назад... Осталась... Наверное, надолго... Пусть мой голос и пение способствуют молитве за вас и за мир. Любимая Украина!" – написала она.

Певица поделилась фото и видео, на которых она запечатлена в платке и черной одежде, напоминающей ризу.