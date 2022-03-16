Астафьева: Я всегда буду гордиться своей страной и тем, что мы все стали навсегда такими братьями и сестрами!

Астафьева: Никогда в жизни не думала, что буду собирать здесь, в своем виртуальном пространстве, где хотела украшать контентом мир, военные хроники Фото: da_astafieva / Instagram

Астафьева показала, как помогала на кухне волонтерам, гуляла по пустынным улицам Киева, а также разместила фото, сделанные на фоне памятника "Родина-мать".

"Никогда в жизни не думала, что буду собирать здесь, в своем виртуальном пространстве, где хотела украшать контентом мир, военные хроники… Но ведь если я этого не сделаю, этого все равно не забыть! Эти короткие бессонные ночи, шум сирен, неуемный страх за близких и почти потерянную, но тихонько все еще неугасающую надежду бесконечных долгих дней!" – написала она.

Певица заявила, что она – человек, который не умеет отдыхать.

"И сейчас этот мой в мирной жизни недостаток – величайшее спасение! Спасибо каждому, кто забыл, как бояться, делает то, что умеет! Кто, просыпаясь утром, твердо говорит мне в трубку: "Остаемся в Киеве, здесь наш дом", – кто каждое мгновение успокаивает [меня], ревущую и захлебывающуюся слезами и мечтами о будущем. Спасибо вам, украинцы! Я всегда буду гордиться своей страной и тем, что мы все стали навсегда такими братьями и сестрами! Что сейчас, как никогда, мы доказываем силу нации и нашу интеллигентность и единство", – отметила Астафьева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Astafieva (@da_astafieva)

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