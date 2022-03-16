"Судный день от первого лица". ДДТ выпустила трек "Маленькая смерть". Видео

ДДТ: Смелая душа, помолчи со мной Фото: ddt_band / Instagram

Видео представляет собой эпизод концертного выступления музыкантов.

"Судный день от первого лица.

Он желает твоей смерти сильней, чем ты – жить!

Они желают нашей смерти сильней, чем мы – жить.

Смелая душа,

Помолчи со мной,

Выпьем из ковша.

Ветер ледяной,

Неба водоем.

Вечности на час.

Слов не достает,

Ты запомни нас…" – поется в припеве.

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