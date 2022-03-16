"Судный день от первого лица". ДДТ выпустила трек "Маленькая смерть". Видео

Видео представляет собой эпизод концертного выступления музыкантов.
"Судный день от первого лица.
Он желает твоей смерти сильней, чем ты – жить!
Они желают нашей смерти сильней, чем мы – жить.
Смелая душа,
Помолчи со мной,
Выпьем из ковша.
Ветер ледяной,
Неба водоем.
Вечности на час.
Слов не достает,
Ты запомни нас…" – поется в припеве.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
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