Оккупанты не достигли ни одной стратегической цели в Украине – Генштаб ВСУ

В ВСУ сообщили, что российская армия "при полной поддержке военно-политического руководства Республики Беларусь" продолжает активно использовать ее территорию для размещения ракетных комплексов, нанесения ракетных ударов по территории Украины и организации всех видов обеспечения войск.

Белорусские пограничники, по данным украинской стороны, постоянно мониторят обстановку в приграничных с Украиной районах, а также опрашивают граждан, которые пересекают границу, "с целью получения информации разведывательного характера".

Украинские военные не зафиксировали активных наступательных действий противника на северском и слобожанском направлениях и предположили, что оккупанты пытаются закрепиться на ранее захваченных рубежах, перегруппировать войска и пополнить запасы. Закрепиться на занимаемых позициях оккупанты пытаются и на южнобужском направлении.

"После нанесенного подразделениями Вооруженных сил Украины удара по аэродрому Херсон, который временно находится под контролем врага, оккупанты пытаются осуществить перебазирование уцелевшей техники", – сообщили в Генштабе.

На полесском направлении российские военнослужащие в основном проводили разведку и пытались организовать контрбатарейную борьбу (то есть стрельбу из артиллерийских орудий с закрытых огневых позиций).

"Значительных успехов нет. В ходе ведения боевых действий подразделения 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа [России] понесли значительные потери в личном составе и технике и были вынуждены преждевременно задействовать резервы", – сказано в сводке.

В ВСУ также рассказали, что противник по-прежнему пытается продвинуться к югу от города Изюм Харьковской области (в Генштабе предполагают, что для дальнейшего наступления в направлении Славянска Донецкой области), но "успеха не имеет".

Война России против Украины. Главное (обновляется)