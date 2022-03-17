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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты не достигли ни одной стратегической цели в Украине – Генштаб ВСУ

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На спутниковом снимке компании Maxar Technologies, сделанном 16 марта, видно уничтоженную российскую технику в аэропорту Херсона
На спутниковом снимке компании Maxar Technologies, сделанном 16 марта, видно уничтоженную российскую технику в аэропорту Херсона
Фото: EPA

Российские оккупанты продолжают наступательную операцию в Украине, но пока не достигли "в полной мере" ни одной стратегической цели. Об этом сказано в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 16 марта.

В ВСУ сообщили, что российская армия "при полной поддержке военно-политического руководства Республики Беларусь" продолжает активно использовать ее территорию для размещения ракетных комплексов, нанесения ракетных ударов по территории Украины и организации всех видов обеспечения войск.

Белорусские пограничники, по данным украинской стороны, постоянно мониторят обстановку в приграничных с Украиной районах, а также опрашивают граждан, которые пересекают границу, "с целью получения информации разведывательного характера". 

Украинские военные не зафиксировали активных наступательных действий противника на северском и слобожанском направлениях и предположили, что оккупанты пытаются закрепиться на ранее захваченных рубежах, перегруппировать войска и пополнить запасы. Закрепиться на занимаемых позициях оккупанты пытаются и на южнобужском направлении.

"После нанесенного подразделениями Вооруженных сил Украины удара по аэродрому Херсон, который временно находится под контролем врага, оккупанты пытаются осуществить перебазирование уцелевшей техники", – сообщили в Генштабе. 

На полесском направлении российские военнослужащие в основном проводили разведку и пытались организовать контрбатарейную борьбу (то есть стрельбу из артиллерийских орудий с закрытых огневых позиций). 

"Значительных успехов нет. В ходе ведения боевых действий подразделения 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа [России] понесли значительные потери в личном составе и технике и были вынуждены преждевременно задействовать резервы", – сказано в сводке. 

В ВСУ также рассказали, что противник по-прежнему пытается продвинуться к югу от города Изюм Харьковской области (в Генштабе предполагают, что для дальнейшего наступления в направлении Славянска Донецкой области), но "успеха не имеет".  

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/274090534904032

Контекст:

Сегодня 22-й день войны России против Украины. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской и Киевской областях. 

Утром 16 марта Генштаб ВСУ сообщили, что на отдельных направлениях украинской армии удалось перейти в контрнаступление

В течение дня Воздушным силам и Сухопутным войскам ВСУ удалось сбить как минимум 10 российских воздушных целей, в том числе три истребителя Су-30СМ и истребитель-бомбардировщик Су-34. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, Беларусь, Генштаб ВСУ, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины
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