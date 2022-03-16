"Противовоздушная оборона [ВС ВСУ] уничтожила три российских истребителя Су-30СМ, один истребитель-бомбардировщик Су-34, один самолет неустановленного типа, два вертолета и один беспилотник оперативно-тактического уровня. Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск отчиталась о еще одном сбитом Су-34 и вертолете Ка-52 на северном и южном направлениях соответственно", – говорится в сообщении.
В Генштабе добавили, что истребительная авиация Воздушных сил Украины "продолжает вести воздушные бои с превосходящими воздушными силами оккупантов".
"Были пуски управляемых ракет, будем уточнять и проверять, были ли поражены цели", – резюмировала пресс-служба Генштаба ВСУ.
По предварительным данным Генштаба ВСУ на утро 16 марта, потери российских оккупационных войск с начала вторжения в Украину составили 13,8 тыс. человек, 430 танков, 1375 боевых бронированных машин, 190 артиллерийских систем, 70 РСЗО, 43 средства ПВО, 84 самолета, 108 вертолетов, а также более 800 автомобилей и другой колесной техники, три катера и корабля, 11 беспилотников.