"Противовоздушная оборона [ВС ВСУ] уничтожила три российских истребителя Су-30СМ, один истребитель-бомбардировщик Су-34, один самолет неустановленного типа, два вертолета и один беспилотник оперативно-тактического уровня. Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск отчиталась о еще одном сбитом Су-34 и вертолете Ка-52 на северном и южном направлениях соответственно", – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что истребительная авиация Воздушных сил Украины "продолжает вести воздушные бои с превосходящими воздушными силами оккупантов".

"Были пуски управляемых ракет, будем уточнять и проверять, были ли поражены цели", – резюмировала пресс-служба Генштаба ВСУ.