ВСУ уничтожили командный пункт и пункт обеспечения армии РФ. Видео

"На киевском направлении наши артиллеристы устроили highway to hell [дорогу в ад] командному пункту и пункту обеспечения 35-й армии Восточного военного округа ВС РФ", – написал Залужный.

На видео видно, как артиллерия ВСУ обстреливает объекты российских оккупантов.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

По состоянию на 15 марта 2022 года враг потерял до 40% подразделений, привлеченных к военным действиям в Украине. По данным Пентагона, Россия завела в Украину все 100% сил, подготовленных для вторжения.

Потери российской армии и Вооруженных сил Украины соотносятся как один к 10, говорил президент Украины Владимир Зеленский. Оккупантам не удалось захватить ни одного крупного города, кроме Херсона. Продолжаются бои в окрестностях Киева, Харькова, Сум, Чернигова и других областных центров. В окружении врага находится Мариуполь.