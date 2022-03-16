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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зенитчики уничтожили три российских самолета и вертолет, в ОРДЛО близится гуманитарная катастрофа – сводка Генштаба ВСУ

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На отдельных направлениях подразделения ВСУ перешли в контрнаступление
На отдельных направлениях подразделения ВСУ перешли в контрнаступление
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Идут 21-е сутки сопротивления Украины российскому военному вторжению, оккупанты несут существенные потери в живой силе и технике. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на 18.00 16 марта.

"С начала суток подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены два самолета Су-30СМ в Одесской области, вертолет Ка-52 вблизи Николаева и самолет Су-34 в Черниговской области. Данные по поводу потерь противника уточняются", – говорится в сообщении.

Генштаб опубликовал видео со сбитым вертолетом. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/505190240989092/

В Генштабе отметили, что российские оккупанты продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права, наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины, жилым кварталам, обстреливают из артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня колонны мирных жителей при эвакуации из районов ведения активных боевых действий. .

Фиксируются факты удержания гражданских лиц в заложниках, ограбления местного населения, мародерства и похищения людей.

"В связи с проведенной принудительной мобилизацией мужчин на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сложилась критическая ситуация, приближающая регион к гуманитарной катастрофе. Так, в населенном пункте Макеевка катастрофическая ситуация в местных больницах, которые фактически не способны оказывать медицинскую помощь мирному населению из-за отсутствия квалифицированного медицинского персонала", – отметили в Генштабе. 

В сводке отмечается, что ВСУ продолжают успешно выполнять поставленные задачи по отражению российской агрессии, а на отдельных направлениях украинские подразделения перегруппированы и перешли в контрнаступление.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/273840971595655

Война России против Украины. Главное

Теги: Генштаб ВСУ, Макеевка, гуманитарная катастрофа, ВСУ, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ОРДЛО
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