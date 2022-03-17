Германия выступила против отправки миротворческой миссии НАТО в Украину

15 марта во время визита в Киев Качиньский сказал, что в Украине необходимо развернуть миротворческую и гуманитарную миссию НАТО или других организаций, которая была бы "под вооруженной защитой". Политик сказал, что Украина сейчас защищает всю "евро-американскую цивилизацию", поэтому, по его мнению, "необходима готовность пойти на очевидный риск".
Официальный представитель главы правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт на пресс-конференции, которая состоялась 16 марта, заявил, что подобный шаг приравнял бы гуманитарную миссию к боевой операции.
"Канцлер Германии, как и французский и американский президенты, неоднократно четко заявлял: никакой персонал НАТО, никакие военнослужащие НАТО за пределы территории Альянса или в Украину отправляться не будут," – сказал Хебештрайт.
Отправка военнослужащих НАТО в Украину – это "красная линия", которую недопустимо переходить, поскольку "в таком случае невозможно будет провести различие между гуманитарной или спасательной миссией и боевой операцией", заявил представитель немецкого правительства.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В НАТО, куда входит 30 стран, в том числе Польша и Германия, неоднократно заявляли, что не собираются размещать свои военные силы в Украине.
После нападения России Украина регулярно призывает НАТО установить бесполетную зону над страной, чтобы таким образом защитить ее от авианалетов российской армии.
В Альянсе не поддерживают это предложение. "Мы видим разрушения, мы видим человеческие страдания в Украине, но может стать еще хуже, если НАТО предпримет действия, которые фактически превратят это в полноценную войну между НАТО и Россией", – сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 марта.