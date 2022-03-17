Германия выступила против отправки миротворческой миссии НАТО в Украину

15 марта во время визита в Киев Качиньский сказал, что в Украине необходимо развернуть миротворческую и гуманитарную миссию НАТО или других организаций, которая была бы "под вооруженной защитой". Политик сказал, что Украина сейчас защищает всю "евро-американскую цивилизацию", поэтому, по его мнению, "необходима готовность пойти на очевидный риск".

Официальный представитель главы правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт на пресс-конференции, которая состоялась 16 марта, заявил, что подобный шаг приравнял бы гуманитарную миссию к боевой операции.

"Канцлер Германии, как и французский и американский президенты, неоднократно четко заявлял: никакой персонал НАТО, никакие военнослужащие НАТО за пределы территории Альянса или в Украину отправляться не будут," – сказал Хебештрайт.

Отправка военнослужащих НАТО в Украину – это "красная линия", которую недопустимо переходить, поскольку "в таком случае невозможно будет провести различие между гуманитарной или спасательной миссией и боевой операцией", заявил представитель немецкого правительства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)