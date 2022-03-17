ГОРДОН
 
 
МИР

Германия выступила против отправки миротворческой миссии НАТО в Украину

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Хебештрайт прокомментировал идею Польши о миротворческой миссии для Украины
Хебештрайт прокомментировал идею Польши о миротворческой миссии для Украины
Фото: EPA

Немецкое правительство отвергло предложение вице-премьер-министра Польши Ярослава Качиньского направить в Украину миротворческую миссию НАТО, сообщила "Немецкая волна".

15 марта во время визита в Киев Качиньский сказал, что в Украине необходимо развернуть миротворческую и гуманитарную миссию НАТО или других организаций, которая была бы "под вооруженной защитой". Политик сказал, что Украина сейчас защищает всю "евро-американскую цивилизацию", поэтому, по его мнению, "необходима готовность пойти на очевидный риск". 

Официальный представитель главы правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт на пресс-конференции, которая состоялась 16 марта, заявил, что подобный шаг приравнял бы гуманитарную миссию к боевой операции.

"Канцлер Германии, как и французский и американский президенты, неоднократно четко заявлял: никакой персонал НАТО, никакие военнослужащие НАТО за пределы территории Альянса или в Украину отправляться не будут," – сказал Хебештрайт.

Отправка военнослужащих НАТО в Украину – это "красная линия", которую недопустимо переходить, поскольку "в таком случае невозможно будет провести различие между гуманитарной или спасательной миссией и боевой операцией", заявил представитель немецкого правительства. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В НАТО, куда входит 30 стран, в том числе Польша и Германия, неоднократно заявляли, что не собираются размещать свои военные силы в Украине.

После нападения России Украина регулярно призывает НАТО установить бесполетную зону над страной, чтобы таким образом защитить ее от авианалетов российской армии. 

В Альянсе не поддерживают это предложение. "Мы видим разрушения, мы видим человеческие страдания в Украине, но может стать еще хуже, если НАТО предпримет действия, которые фактически превратят это в полноценную войну между НАТО и Россией", – сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 марта.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Германия, НАТО, Ярослав Качиньский, российская агрессия, война России против Украины, Штеффен Хебештрайт
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Путин уже выиграл звание главного террориста в мире. Почему его никто не ...бнет?" Ефросинина сравнила президента РФ с бен Ладеном
"Путин уже выиграл звание главного террориста в мире. Почему его никто не ...бнет?" Ефросинина сравнила президента РФ с бен Ладеном
  Дмитрий Быков: V и Z – это инициалы Владимира Зеленского. Это обозначение мишени
  Дмитрий Быков: V и Z – это инициалы Владимира Зеленского. Это обозначение мишени
"Аня, отдай украинский паспорт и иди за российским кораблем". Осадчая ответила Maruv после ее интервью российскому глянцу во время войны
"Аня, отдай украинский паспорт и иди за российским кораблем". Осадчая ответила Maruv после ее интервью российскому глянцу во время войны
  "На травневі на шашлик зустрінемся в Криму". Roxolona спела о Зеленском, Киме и Арестовиче. Видео
  "На травневі на шашлик зустрінемся в Криму". Roxolona спела о Зеленском, Киме и Арестовиче. Видео
"Ни дома, ни офиса больше нет!" Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса показал свой сгоревший дом
"Ни дома, ни офиса больше нет!" Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса показал свой сгоревший дом
"Очень больно на это все смотреть". Тина Кароль опубликовала ролик с призывом закрыть небо над Украиной
"Очень больно на это все смотреть". Тина Кароль опубликовала ролик с призывом закрыть небо над Украиной
"Вы просили, и он вернулся!" Netflix начал транслировать "Слугу народа" в США
"Вы просили, и он вернулся!" Netflix начал транслировать "Слугу народа" в США
  "Это попытка усидеть на двух стульях. Украина этого не простит". Федишин заявила, что российская пропаганда лишила Ани Лорак мозгов
  "Это попытка усидеть на двух стульях. Украина этого не простит". Федишин заявила, что российская пропаганда лишила Ани Лорак мозгов
  "Русский военный корабль, иди на х...й". Дуэт TamerlanAlena записал повстанческую песню. Видео
  "Русский военный корабль, иди на х...й". Дуэт TamerlanAlena записал повстанческую песню. Видео
"Не могу видеть умирающих детей, бомбы, которые попадают в больницу". Андрей Шевченко заявил, что примет украинских беженцев в своем доме
"Не могу видеть умирающих детей, бомбы, которые попадают в больницу". Андрей Шевченко заявил, что примет украинских беженцев в своем доме
Maruv заявила российскому глянцу, что "принимает жизнь в эпоху перемен". Никитюк пригласила ее посетить разрушенный оккупантами родной Харьков
Maruv заявила российскому глянцу, что "принимает жизнь в эпоху перемен". Никитюк пригласила ее посетить разрушенный оккупантами родной Харьков
"Меня официально объявили порядочным человеком". В РФ возбудили дело против блогера Белоцерковской, осудившей действия Путина
"Меня официально объявили порядочным человеком". В РФ возбудили дело против блогера Белоцерковской, осудившей действия Путина
Астафьева: Я всегда буду гордиться своей страной и тем, что мы все стали навсегда такими братьями и сестрами!
Астафьева: Я всегда буду гордиться своей страной и тем, что мы все стали навсегда такими братьями и сестрами!
Поддерживающая Путина Егорова заявила, что не делала антивоенных заявлений в своем Telegram-канале
Поддерживающая Путина Егорова заявила, что не делала антивоенных заявлений в своем Telegram-канале
  "Мы обязательно победим. Ради наших детей". "Жадан і Собаки" с группой "Вертеп" посвятили украинским детям песню. Видео
  "Мы обязательно победим. Ради наших детей". "Жадан і Собаки" с группой "Вертеп" посвятили украинским детям песню. Видео
  Зеленская о муже: Он любит Родину, любит свой народ, свою семью, меня. Он будет защищать все это до самого конца
  Зеленская о муже: Он любит Родину, любит свой народ, свою семью, меня. Он будет защищать все это до самого конца
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Morgenshtern выпустил антивоенную песню, в которой использовал высказывание Гордона в адрес российских оккупантов в Украине. Видео (61531)
2
Макаревич показал на реальном примере, как происходит зомбирование людей. Видео (31447)
3
"Мы выехали, когда до российских танков оставалось 10 км". Кондратюк покинул Киев почти за две недели до обстрела его дома (28826)
4
"Была пособницей убийств". В Telegram-канале поддерживающей Путина Егоровой опубликовано антивоенное заявление от ее имени (22891)
5
"Какие же они конченые". Каминская показала, как в РФ две нерпы стреляют из автоматов. Видео (22258)
6
"Если не помогаете, а просто сторожите квартиру или мужа, уезжайте". Малахова вывезла детей за границу за две недели до войны (19165)
7
"Пусть слышат, как их страна сейчас звучит для всего мира". В сеть выложили гимн РФ, созданный из звуков взрывов и обстрелов. Аудио (18833)
8
Maruv после нападения РФ на Украину снялась для российского глянца. Певица рассказала изданию страны-агрессора о своей беременности (15101)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS