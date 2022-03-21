Посол США в ООН: Американских войск в Украине не будет. Другие страны НАТО могут сами решить, хотят ли они ввести войска

Линда Томас-Гринфилд: Мы не хотим, чтобы это переросло в войну с Соединенными Штатами Фото: EPA

"Мы не хотим, чтобы это переросло в войну с Соединенными Штатами. Но мы поддержим наших союзников по НАТО. У нас есть войска, как вы знаете, в странах НАТО, и президент ясно дал понять, что в случае нападения на любую из наших стран НАТО в соответствии со статьей 5 мы будем поддерживать эти страны и защищать эти страны, – отметила Томас-Гринфилд.

Журналист Джейк Таппер уточнил, будет ли касаться такое решение ситуации, если в Украину отправятся силы НАТО или миротворческая миссия Альянса, не включающая американских военных.

"Я не могу предсказать, какие решения будут приняты на этой конференции НАТО (внеочередной саммит НАТО, посвященный российскому вторжению в Украину, должен пройти 24 марта. – "ГОРДОН") и как НАТО отреагирует на предложение Польши. Что я могу сказать, так это то, что в данный момент американских войск в Украине не будет. Президент ясно сказал об этом, а другие страны НАТО могут решить, хотят ли они ввести войска на территорию Украины. Это будет решение, которое они сами должны принять", – ответила посол США в ООН.

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