Посол США в ООН: Американских войск в Украине не будет. Другие страны НАТО могут сами решить, хотят ли они ввести войска

"Мы не хотим, чтобы это переросло в войну с Соединенными Штатами. Но мы поддержим наших союзников по НАТО. У нас есть войска, как вы знаете, в странах НАТО, и президент ясно дал понять, что в случае нападения на любую из наших стран НАТО в соответствии со статьей 5 мы будем поддерживать эти страны и защищать эти страны, – отметила Томас-Гринфилд.
Журналист Джейк Таппер уточнил, будет ли касаться такое решение ситуации, если в Украину отправятся силы НАТО или миротворческая миссия Альянса, не включающая американских военных.
"Я не могу предсказать, какие решения будут приняты на этой конференции НАТО (внеочередной саммит НАТО, посвященный российскому вторжению в Украину, должен пройти 24 марта. – "ГОРДОН") и как НАТО отреагирует на предложение Польши. Что я могу сказать, так это то, что в данный момент американских войск в Украине не будет. Президент ясно сказал об этом, а другие страны НАТО могут решить, хотят ли они ввести войска на территорию Украины. Это будет решение, которое они сами должны принять", – ответила посол США в ООН.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
15 марта во время визита в Киев лидер правящей партии Польши, вице-премьер Ярослав Качиньский сказал, что в Украине необходимо развернуть миротворческую и гуманитарную миссию НАТО или других организаций, которая была бы "под вооруженной защитой". Политик сказал, что Украина сейчас защищает всю "евро-американскую цивилизацию", поэтому, по его мнению, "необходима готовность пойти на очевидный риск".
Против этого предложения 16 марта выступила Германия.
18 марта премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша на саммите НАТО все же намерена официально предложить направить миротворческую миссию Североатлантического альянса в Украину.
В НАТО, куда входят 30 стран, в том числе Польша и Германия, неоднократно заявляли, что не собираются размещать свои военные силы в Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что прямая помощь Альянса Украине спровоцирует Россию на эскалацию насилия.