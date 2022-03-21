Джонсон хочет посетить Киев – СМИ

Об этом 21 марта пишет Daily Mail со ссылкой на источник в британском правительстве.

Отмечается, что глава правительства Соединенного Королевства попросил помощников изучить практичность и целесообразность визита в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В то же время служба безопасности премьера сомневается, что это безопасно.

По словам источника Daily Mail, "если отбросить в сторону соображения безопасности, которые весьма значительны, вопрос заключается в том, сможете ли вы добиться чего-то большего во время личного визита или это будет просто демонстрация солидарности, а также достаточно ли этой цели".

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