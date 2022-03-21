Джонсон хочет посетить Киев – СМИ

Об этом 21 марта пишет Daily Mail со ссылкой на источник в британском правительстве.
Отмечается, что глава правительства Соединенного Королевства попросил помощников изучить практичность и целесообразность визита в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В то же время служба безопасности премьера сомневается, что это безопасно.
По словам источника Daily Mail, "если отбросить в сторону соображения безопасности, которые весьма значительны, вопрос заключается в том, сможете ли вы добиться чего-то большего во время личного визита или это будет просто демонстрация солидарности, а также достаточно ли этой цели".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения 15 марта пригласил всех друзей Украины посетить Киев.
Он отметил, что в этот день на фоне вторжения РФ, которое началось 24 февраля, в Украине побывали премьер-министры Польши, Чехии и Словении Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янша, и назвал эти государства друзьями Украины.
"Я был рад встретиться, рад переговорить напрямую, очно, в нашей столице. Это весомая поддержка. Когда для оккупантов наш Киев – мишень, особенно важно и особенно смело быть здесь, рядом с нами, рядом с друзьями. Так проявляется лидерство. И я приглашаю всех друзей Украины посетить Киев", – сказал Зеленский.
При этом он признал, что это может быть небезопасно из-за того, что небо Украины "еще не закрыто от российских ракет и самолетов".