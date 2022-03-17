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Сейм Латвии стал третьим парламентом, который призвал закрыть небо над Украиной

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Сейм Латвии выразил твердую поддержку Украины
Сейм Латвии выразил твердую поддержку Украины
Фото: Latvijas Republikas Saeima / Facebook

Парламент Латвийской Республики (Сейм) 17 марта единогласно принял заявление об установлении бесполетной зоны на территории Украины и мерах по пресечению российской агрессии. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Сейм выразил твердую поддержку Украины, ее защитников и народа в борьбе против агрессивной войны, развязанной Российской Федерацией.

"Парламентарии призывают государства – члены ООН принять незамедлительные меры по созданию бесполетной зоны над Украиной, тем самым защитив человеческие жизни и обеспечив безопасность над украинскими АЭС. В то же время депутаты призвали как можно скорее принять меры для обеспечения безопасной работы гуманитарных коридоров на территории Украины", – сообщила пресс-служба латвийского парламента.

В заявлении также содержится призыв к демократическим государствам закрыть свое воздушное пространство и порты для самолетов и кораблей Российской Федерации, а государствам – членам НАТО и ЕС – усилить поддержку Украины путем поставок военной техники и оборонительного оружия, которые позволяют Украине защищать свою территорию от агрессии.

Кроме того, Сейм призвал Европейский союз усилить санкции против РФ до тех пор, пока она не прекратит войну и не выведет свои войска из Украины, и указывает, что санкции должны быть распространены на Беларусь, которая несет ответственность в войне России против Украины.

https://www.facebook.com/Jekaba11/posts/293707329543151

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что парламент Латвии вошел в тройку первых, кто принял решение призвать к закрытию неба над Украиной. Аналогичные обращения уже приняли парламенты Литвы и Эстонии

"Как безгранично небо, так же безгранична и моя благодарность главе Сейма Инаре Мурниеци и всем депутатам. Пусть такой же безграничной будет решительность парламентов других стран. Закройте небо над Украиной!" – написал Стефанчук. 

https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/380198737260304

Война России против Украины. Главное 

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ, которое началось 24 февраля, Украина просит НАТО закрыть небо над страной, установив бесполетную зону. 

Под бесполетной зоной имеется в виду запрет на нахождение авиации над какой-либо территорией. Сторона, которая вводит такой режим, очерчивает его границы и начинает отслеживать соблюдение. Самолеты, которые хотят войти в воздушное пространство, где установлена бесполетная зона, должны запрашивать разрешение на вход у установившей ее стороны. Все самолеты без такого разрешения в зоне действия режима по умолчанию считаются нарушителями и уничтожаются.

Президент Владимир Зеленский призывал Запад создать бесполетную зону над Украиной или, в качестве альтернативы, как можно скорее предоставить истребители, чтобы защитить жителей Украины. Просьба о создании бесполетной зоны была отклонена НАТО 4 марта, так как Альянс "не является частью конфликта" с Россией.

5 марта президент России Владимир Путин пригрозил, что будет рассматривать государства, которые решат закрыть небо над Украиной, как "участников военного конфликта".

16 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг повторил, что страны – члены Альянса по-прежнему не намерены создавать бесполетную зону над Украиной, чтобы защитить украинские города от российских бомбардировок.

Теги: Латвия, ООН, авиация, авиапространство, воздушное пространство, Европейский союз, самолеты, война России против Украины, Руслан Стефанчук, Сейм Латвии
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