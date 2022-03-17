Сейм Латвии стал третьим парламентом, который призвал закрыть небо над Украиной

Сейм выразил твердую поддержку Украины, ее защитников и народа в борьбе против агрессивной войны, развязанной Российской Федерацией.

"Парламентарии призывают государства – члены ООН принять незамедлительные меры по созданию бесполетной зоны над Украиной, тем самым защитив человеческие жизни и обеспечив безопасность над украинскими АЭС. В то же время депутаты призвали как можно скорее принять меры для обеспечения безопасной работы гуманитарных коридоров на территории Украины", – сообщила пресс-служба латвийского парламента.

В заявлении также содержится призыв к демократическим государствам закрыть свое воздушное пространство и порты для самолетов и кораблей Российской Федерации, а государствам – членам НАТО и ЕС – усилить поддержку Украины путем поставок военной техники и оборонительного оружия, которые позволяют Украине защищать свою территорию от агрессии.

Кроме того, Сейм призвал Европейский союз усилить санкции против РФ до тех пор, пока она не прекратит войну и не выведет свои войска из Украины, и указывает, что санкции должны быть распространены на Беларусь, которая несет ответственность в войне России против Украины.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что парламент Латвии вошел в тройку первых, кто принял решение призвать к закрытию неба над Украиной. Аналогичные обращения уже приняли парламенты Литвы и Эстонии.

"Как безгранично небо, так же безгранична и моя благодарность главе Сейма Инаре Мурниеци и всем депутатам. Пусть такой же безграничной будет решительность парламентов других стран. Закройте небо над Украиной!" – написал Стефанчук.

Война России против Украины. Главное