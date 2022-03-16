Крупнейших российских авиаперевозчиков лишили права совершать рейсы в авиапространстве ЕС – Мининфраструктуры Украины

"Речь идет о лицензиях авиаперевозчиков на продукцию, запчасти, приборы, лицензии на техническое авиаобслуживание, а также лицензии тренировочных центров для организаций и тренировочных устройств для имитации полетов", – пояснили в МИУ.
Среди компаний с приостановленными лицензиями есть крупнейшие российские авиаперевозчики, такие как "Аэрофлот", S7, "Волга-Днепр", "Уральские авиалинии", "Азур" и т. д., которые теперь не имеют права совершать рейсы в авиапространстве ЕС.
Также EASA приостановило действие лицензии для ряда предприятий, предоставляющих техническое обслуживание авиатехники, в частности "А-Техникс", "S7 Инжиниринг", "Волга-Днепр техникс". Также остановлены сертификаты изготовленных в России воздушных судов Ту-204 и Superjet 100. Европейский регулятор остановил прием и рассмотрение новых заявок на сертификацию, поступивших от организаций страны-агрессора.
"Эти решения напрямую влияют на работу российских авиакомпаний не только в ЕС, но и по всему миру. Главный авиарегулятор Европы фактически разрывает все связи с российским авиарынком и ставит под серьезное сомнение его возможности по выполнению гарантий безопасности", – отметили в ведомстве.
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26 февраля ЕС ввел санкции против России, в соответствии с которыми запрещено оказывать техническую помощь или другие услуги, связанные с товарами и технологиями, пригодными для использования в авиации или космической промышленности, об этом регулятор сообщил на своем сайте.
Евросоюз 28 февраля объявил о полном закрытии воздушного пространства ЕС для России. Члены блока обязаны отказывать в разрешении на посадку, взлет или пролет над своей территорией любым воздушным судам, которые эксплуатируются российскими авиаперевозчиками, зарегистрированы в России или не зарегистрированы в России, но принадлежат, зафрахтованы или иным образом контролируются российскими юридическими или физическими лицами.
Как подсчитала Ассоциация туроператоров России, после введения санкций и запрета на пролет российской авиации над западными странами прямые перелеты авиакомпании РФ могут выполнять только в 15 стран – Турцию, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Марокко, Иран, Казахстан, Киргизию, Армению, Беларусь, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Индию, Шри-Ланку.