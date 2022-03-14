Российские авиакомпании продолжили полеты без сертификатов технической готовности самолетов

Управление гражданской авиации Бермудских островов приостановило действие сертификатов российских перевозчиков 12 марта. В сообщении организации говорилось, что санкционные меры против России ограничили возможности по надзору за безопасностью и регулятор не может "уверенно утверждать, что эти самолеты пригодны для полетов".

Согласно Воздушному кодексу РФ, эксплуатация самолетов без СЛГ запрещена. Следовательно, все полеты самолетов в бермудском реестре с 3.00 по московскому времени (2.00 по Киеву) 13 марта фактически нелегальны, отмечает издание.

Тем не менее российские авиаперевозчики продолжили летать. Полеты пока приостановили только чартерная Royal Flight и самолеты группы "Волга Днепр". У последней в Канаде арестовали принадлежащий ей Ан-124, который доставил в страну тесты на COVID-19.

Журналисты проанализировали данные портала Flightradar24 и выяснили, что российские авиакомпании в течение 13 марта каждый час поднимали в небо примерно сотню зарегистрированных на Бермудах самолетов с приостановленным сертификатом летной годности. На радарах были замечены Airbus и Boeing c кодами бермудского регистра (VQ и VP) всех пяти крупнейших перевозчиков РФ (группа "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии" и Utair), а также других компаний из топ-10 и менее крупных.

Один из общавшихся с "Коммерсантом" руководителей авиакомпаний анонимно сказал, что перевозчики ждут постановления правительства, официально разрешающего им полеты. До этого менеджменту грозит уголовная ответственность по статье о нарушении правил безопасности полетов.