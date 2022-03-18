"Настроены усиливать антивоенную коалицию". Зеленский поговорил с Джонсоном

"Провел очередные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Рассказал о героической борьбе украинского народа против агрессии РФ. Благодарны за весомую поддержку, в том числе в сфере безопасности. Настроены совместно усиливать антивоенную коалицию и обеспечить мир в Украине", – заявил президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Провів чергові перемовини з Прем'єр-міністром * @BorisJohnson. Повідомив про героїчну боротьбу народу * з агресією РФ. Вдячні за вагому підтримку, зокрема безпекову. Налаштовані спільно посилювати антивоєнну коаліцію та забезпечити мир в * . #StopRussia— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 18, 2022