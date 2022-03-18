"Настроены усиливать антивоенную коалицию". Зеленский поговорил с Джонсоном

Зеленский: Рассказал Борису Джонсону о героической борьбе украинского народа против агрессии РФ Фото: president.gov.ua

"Провел очередные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Рассказал о героической борьбе украинского народа против агрессии РФ. Благодарны за весомую поддержку, в том числе в сфере безопасности. Настроены совместно усиливать антивоенную коалицию и обеспечить мир в Украине", – заявил президент.

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