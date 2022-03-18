Глава Харьковской ОВА Синегубов заявил, что враг активизирует преступную пропаганду и запускает фейки

"Россия активно работает в интернет-пространстве, запускает фейки, взламывает новостные ресурсы, чтобы дезинформировать и дискредитировать украинцев", – заявил он.
Синегубов рассказал, что на отдельных временно оккупированных территориях российские оккупанты пытаются создать себе показательный положительный имидж, раздают на камеры продукты питания и так далее.
В Липцах российские пропагандисты сняли на видео неизвестный спортзал, такого помещения в этом населенном пункте вообще не существует, рассказал руководитель области.
"Это монтаж и откровенная провокация. Оккупанты создают лживую "картинку", снимают подставных людей, выдающих себя за жителей этой общины и якобы радующихся "русским освободителям". Не поддавайтесь российской пропаганде! В условиях войны особенно важно проверять информацию", – сказал глава Харьковской ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Харьковской области идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, 24 февраля. Сам Харьков активно обстреливают, также в городе задерживают диверсантов.
По данным ГСЧС на утро 16 марта, с 24 февраля российские оккупационные войска убили более 500 мирных жителей Харькова.
В Харькове в результате обстрелов разрушено около 600 жилых домов, в том числе 50 школ и ряд медучреждений, сообщил мэр города Игорь Терехов 14 марта.
По данным МВД Украины, оккупанты разрушают город по прямому указанию президента РФ Владимира Путина.