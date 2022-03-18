Глава Харьковской ОВА Синегубов заявил, что враг активизирует преступную пропаганду и запускает фейки

Олег Синегубов: Не поддавайтесь российской пропаганде! В условиях войны особенно важно проверять информацию Фото: Олег Синєгубов / Facebook

"Россия активно работает в интернет-пространстве, запускает фейки, взламывает новостные ресурсы, чтобы дезинформировать и дискредитировать украинцев", – заявил он.

Синегубов рассказал, что на отдельных временно оккупированных территориях российские оккупанты пытаются создать себе показательный положительный имидж, раздают на камеры продукты питания и так далее.

В Липцах российские пропагандисты сняли на видео неизвестный спортзал, такого помещения в этом населенном пункте вообще не существует, рассказал руководитель области.

"Это монтаж и откровенная провокация. Оккупанты создают лживую "картинку", снимают подставных людей, выдающих себя за жителей этой общины и якобы радующихся "русским освободителям". Не поддавайтесь российской пропаганде! В условиях войны особенно важно проверять информацию", – сказал глава Харьковской ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)