Оккупанты взяли в плен голову Великобурлукской общины, его похитили просто из рабочего кабинета – глава ОГА

Об этом глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram 17 марта.

Синегубов сказал, что Терещенко похитили из его рабочего кабинета.

"Российские оккупанты понимают, что проиграли войну в Харьковской области и Харьков им не взять. Они продолжают террор против мирного населения, в частности против глав территориальных общин. Сегодня мы получили сообщение, что они похитили непосредственно из рабочего кабинета Виктора Николаевича Терещенко. Они вызвали его на рабочее место и потом под этим поводом забрали в местное районное отделение полиции и, по нашей информации, сейчас удерживают его там, не отпускают", – сообщил он.

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