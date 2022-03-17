Оккупанты взяли в плен голову Великобурлукской общины, его похитили просто из рабочего кабинета – глава ОГА

Об этом глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram 17 марта.
Синегубов сказал, что Терещенко похитили из его рабочего кабинета.
"Российские оккупанты понимают, что проиграли войну в Харьковской области и Харьков им не взять. Они продолжают террор против мирного населения, в частности против глав территориальных общин. Сегодня мы получили сообщение, что они похитили непосредственно из рабочего кабинета Виктора Николаевича Терещенко. Они вызвали его на рабочее место и потом под этим поводом забрали в местное районное отделение полиции и, по нашей информации, сейчас удерживают его там, не отпускают", – сообщил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Харьковской области идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, 24 февраля. Сам Харьков активно обстреливают, также в городе задерживают диверсантов.
По данным ГСЧС на утро 16 марта, с 24 февраля российские оккупационные войска убили более 500 мирных жителей Харькова. В Харькове в результате обстрелов разрушено около 600 жилых домов, в том числе 50 школ и ряд медучреждений, сообщил мэр города Игорь Терехов 14 марта.
По данным МВД Украины, оккупанты разрушают город по прямому указанию президента РФ Владимира Путина.