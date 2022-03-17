В Харьковской области от обстрелов оккупантов погибла женщина, закрывшая собой дочь – полиция

"Разрушениям подверглась Золочевская община, где в результате обстрела жилого массива погибла женщина. Она своим телом закрыла четырехлетнюю дочь и тем самым спасла ей жизнь. Ребенок и мужчина получили ранения", – говорится в сообщении.
Также оккупанты обстреляли Мерефу. По информации мэра города Вениамина Ситова, разрушены дом культуры и школа. По предварительным данным, жертв среди гражданского населения нет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Харьковской области (в том числе в самом Харькове) идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, с 24 февраля.
По данным начальника следственного управления полиции региона Сергея Болвинова, с начала нападения РФ в Харьковской области погибло 244 человека, в том числе 13 детей.