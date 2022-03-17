В Харьковской области от обстрелов оккупантов погибла женщина, закрывшая собой дочь – полиция

"Разрушениям подверглась Золочевская община, где в результате обстрела жилого массива погибла женщина. Она своим телом закрыла четырехлетнюю дочь и тем самым спасла ей жизнь. Ребенок и мужчина получили ранения", – говорится в сообщении.

Также оккупанты обстреляли Мерефу. По информации мэра города Вениамина Ситова, разрушены дом культуры и школа. По предварительным данным, жертв среди гражданского населения нет.

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